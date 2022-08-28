未來在夢想中前進 主持人謝哲青與青年開講

台南市政府以多元模式推動青年公共參與，今(28)日於永康總圖舉行首場Let's Go 升級青戰力「名人講座」，由知名主持人謝哲青老師以「未來，在夢想中前進」為題，分享其豐富見聞，吸引滿座民眾參與。台南市長黃偉哲期許青年圓夢宜居首選在台南，青年是城市或國家改變的重要力量，因此在青年創業、就業、成家上給予全力支持，打造台南市成為青年宜居城市。





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黃偉哲表示，市府全方位力挺青年發展，包括就業創業有南科沙崙雙引擎、贏地創新育成基地等，失業率3.9%六都最低；對提升青年創意軟實力部分，包含新藝獎、劇場人才培力、青農培育、公部門實習計畫等；另外推動台南公宅規劃預計達7,000戶，建置完成並營運11處社區托育公共家園及11處親子悠遊館，創造青年在臺南打拼的利基。











有「行走的百科全書」之稱的主持人謝哲青，以詼諧幽默的方式暢談自身經歷，與在場爆滿的青年及民眾分享對夢想的詮釋。謝哲青分享了自己如何克服閱讀障礙，並養成大量閱讀的習慣，超越自我成為文字工作者，身兼主持人、作家、藝術史學者等身分。他勉勵在場青年：「專心做一件事，不論什麼事！願意做別人不想做的工作，永遠多一分準備。當你做好手邊的事，機會就來了」。











▲主持人謝哲青與青年開講未來在夢想中前進（圖／台南市政府提供）







研考會戴偉峻主委指出市府各局處持續推動各項青年業務，研考會及青年事務委員會，致力引進青世代觀念及想法，繼以介接局處強化青年政策執行。今年3月辦理「南青逗陣玩創新」青年論壇，5月推動2022亞太社會創新高峰會，6至8月推動線上及實體青年學堂3場次，8至9月辦理南青出任務共學交流活動等。本次講座期望透過名人以自身經驗的分享，促進在地青年參與公共事務討論，提升社會創新助力及自信。



