嘉縣府與台化合辦「海好有您-國家海洋日」活動守護海洋

為呼籲海廢帶來嚴重的影響。由嘉義縣環保局與台化公司於今 (28) 日下午，在東石鄉白水湖壽島舉辦「海好有您 - 國家海洋日」活動，透過歌舞劇演繹、淨海、撿拾海洋廢棄物和趣味競賽，讓參與的大小朋友體驗海洋垃圾對環境的影響，進而教育大家守護海洋，一同保育海洋生物。

我是廣告 請繼續往下閱讀

生原料技術接軌，成功建構廢蚵繩循環經濟模式，解決過去蚵農苦無去化管道困境，其中台化公司採用的化學聚散法萃取技術，更是世界唯三的解決良方。另環保局與縣政府農業處費時 2 年時間促成的全國首座合法蚵殼暫存場今年正式啟用，是廢蚵繩清洗及蚵殼轉運處理工作重要的里程碑。

嘉義縣長翁章梁、台化公司董事長洪福源、縣議員姜梅紅、東石地區的蚵農和近百對親子於今日下午參加在東石鄉白水湖壽島舉行的「海好有您 - 國家海洋日」活動，環保局以「青蚵嫂」歌曲搭配蚵婦的歌舞劇演繹從廢棄蚵殼、蚵繩到機能布、機能衣的生產循環再利用過程，洪福源並加碼 10 萬元認購在地農漁特產。

翁章梁指出，嘉義縣海區養蚵非常興盛，但產生的蚵殼、蚵繩、漁網過去都是亂丟，這些海洋廢棄物衝擊環境，很感謝台化公司全力配合進行回收再利用，產製環保認證的機能衣，證明政府、民間生產者和廢棄物製造端的合作是可行的，也可以創造無限的循環經濟價值。

洪福源表示，「海好有你」，因為沒有你，就沒辦法做好循環經濟，回收需要成本，目前成本都是使用端吸收，但使用端不可能無限的負擔成本，這場活動就是要教育小孩子知道如何保護環境，因為「還好有你，你就是主角」。

▲嘉縣環保局與台化公司舉辦「海好有您-國家海洋日」活動，維護海洋生態盡一份心力(圖／嘉義縣政府提供)