直播／余苑綺告別式今舉行 余天強忍悲痛送女最後一程
余天、李亞萍次女余苑綺（已改名余泳澐）8年前確診直腸癌，21日不幸病逝，享年39歲。抗癌鬥士的她因癌細胞擴散肝、肺、淋巴，儘管開刀切除腫瘤、治療後一度好轉，還開座談會分享抗癌歷程，但今年癌細胞仍擴散到全身，前後化療70次，情況沒有起色，於21日不幸病逝。《NOWnews今日新聞》今（28日）早將直播余苑綺告別式，與親友們對她的思念。
余苑綺是余家的小女兒，從小備受呵護，熱愛唱歌的她，遺傳父母的好歌喉，曾在節目《康熙來了》和媽媽李亞萍合唱《醒來吧雷夢娜》，高音和歌技驚豔全場。2017年8月，余苑綺與小4歲、從事建築業的陳鑒（Gary）結婚，同年底生下大女兒樂樂，2019年10月又產下兒子小可愛，沒想到，產後還沒出院就被診斷出癌症復發、擴散，讓余苑綺不得不再度回到抗癌之路。
對抗癌症期間，余苑綺讓外界看見身為母親的強大意志力，咬牙接受化學治療、電燒，儘管做完療程走出診間，整個人痛到「連牙齒都在抖」，或是承受嘔吐等副作用，但為了一雙兒女，余苑綺都堅強熬過，曾對孩子喊話「你們就是媽媽康復的動力」，更多次發文自我鼓勵，今年大年初一許下「希望自己關關難過關關過，牛年壯如牛」的願望，沒想到，還是過不了難關。