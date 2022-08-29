女壘／杜雅婷完投勝　兆基穿山甲喜迎2連勝

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杜雅婷完投勝 兆基穿山甲喜迎2連勝
2022企業女子壘球聯賽今(28日）（日）在台中萬壽球場進行下半季第四週賽事，結果首場比賽地主兆基穿山甲由杜雅婷7局僅失1分好投，順利搶下2連勝。
這場比賽兩隊形成投手戰，杜雅婷對決黃郁淇，兩人都分別被對方敲出5支安打，不過杜雅婷技高一籌，投出8次三振，拿下勝投。
兆基穿山甲昨日以逆轉之姿擊敗新世紀黃蜂，此役一樣遇到對手先得分戲碼，首局臺北臺產先由張詠琦獲保送，林沛昀敲安，加上邱鈺然補上內野滾地球，讓臺北臺產熊讚先馳得點。
不過臺北臺產之後攻勢就被斬斷，反倒是3局下昨日扮演致勝功臣的高沛均敲出左外野安打一口氣打回2分逆轉，也讓臺北臺產熊讚慘遭逆轉。
杜雅婷雖然首局失分，但之後6局幾乎局局有三振演出，獲選單場MVP。
葉好芳延長再見安打 新北凱撒1分氣走嘉南鷹
2022企業女子壘球聯賽今(28日）（日）在台中萬壽球場進行下半季第四週賽事，第二天賽事第二場，由新北凱撒迎戰福添福嘉南鷹，結果兩隊正規7局打完以1:1平手，8局下葉好芳敲出再見安打，幫助新北凱撒以3:2贏球。
此役新北凱撒全場有10支安打演出，加上翁子晴先發8局僅失2分(1責失），被打5安打，1次三振，拿到勝投。
新北凱撒2局下找到突破口，楊安淇三壘安打發威，加上張珍綾右外野安打先馳得點。
福添福嘉南鷹在6局上反擊，張嘉芸敲安後，靠著隊友推進，以及林志霙安打追平比數。
兩隊7局打完仍平手，不過8局上突破僵局，張嘉芸擊出內野安打拿下1分，但下半局風雲變色，陳家宜敲出右外野安打，加上對方失誤先再度追平比數。
朱慧宜敲安後，葉好芳相中柯夏愛的球種，一棒敲出中外野安打，這支再見安打也終結比賽，讓新北凱撒氣走嘉南鷹。