足球／三人輪番建功　航源FC坐穩A段班

2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，在銘傳大學進行第二循環第五輪，由積分排名第三的航源FC出戰老牌勁旅台灣石虎FC。
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甫開賽，石虎積極搶攻，第3分鐘山崎直之就在禁區外起腳射門，但被林駿樺撲了下來，而石虎也沒能把握接下來的角球機會。石虎上半場靠著傳導創造出多次起腳的機會，不過都差了一點。比賽來到第28分鐘，航源開角球後，在左路創造出一波組織與配合，吳彥澍面對石虎的防守，找到空隙，穿針引線，而朱益成在小禁區接獲傳球後利用細膩的腳法，將球送進門網。接續著前一顆的助攻，吳彥澍在第32分鐘便把握住自由球，再下一城。半場由航源2:0領先。
易邊再戰，航源利用石虎一次的角球，做了轉換攻擊，先由楊家宝將球帶至中場，在將球傳導至右路的魯程恩，魯程恩利用速度一路將球帶至禁區後起腳射門，擴大比分。比賽來到第74分鐘，石虎韋嗣把握住航源門將擋球後的漏球，改寫比分，將比分追近至3:1，不過接下來體力下滑的石虎沒能再反撲，終場航源就以3:1帶走勝利，也拿下3分積分，緊咬排名第二的台灣電力。
石虎教練強木在說：「今日防守做得不足，只有站位沒有壓迫，就很容易讓對方傳導，相對來說防守就很累，今天選手也沒什麼跑動慾望，也感覺這幾場比賽踢下來體能感覺差很多，加上有傷兵的困擾，人手也差不多剛好，之後可能就從體能方面加強。」
踢進第一顆球的韓國籍選手朱益成說：「今天防守做得很好，彥澍的傳球也很漂亮，所以能進球。」私底下的朱益成也有在經營YouTube，記錄自己在台灣4年來的生活。他也談到，因為隊上一半都是大學生，所以比賽也很常傳承經驗給他們。
今日有助攻、有得分的吳彥澍表示，今天陣地戰做得很好，因為對方是非常有經驗的球隊，所以站位都很好，就是去到找對手的空隙，再利用體力的優勢去攻擊。
航源教練洪慶懷表示，隨著對場上不同的情勢，再去做反向的動作，對方如果傳導快，就是密集防守然後反快攻。如果對手中場、前場沒有壓迫，就是多傳導，再找機會突破。前陣子航源FC，也去花蓮做了移地訓練，教練談到，除了讓球員放鬆之外，就是去跟基層球隊做交流，讓基層小朋友更了解甲級的隊伍，也可以讓他們更有目標。而有望再爭取更好排名航源FC，也透過後援團隊的體能監控、比賽分析，盼能讓球員能有更好的表現。