心跳一分鐘178下快爆掉　紐西蘭車手艱辛封王

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由於可以在平板上看到自己和對手的即時成績和排名，電競自由車賽比自由車賽還要緊張、刺激，高手過招你來我往互不相讓，看得人血脈賁張，最後由紐西蘭邁克爾文克、奧利瓊斯包辦前二，澳洲班傑明迪鮑第三。
中華隊以張瀚允40分16秒63排名22最佳，黃文忠、李廷威、蘇宇銘、劉恩杰、李靖昌、徐御凱分居24至29名。
紐西蘭國家公路、計時賽冠軍邁克爾文克線上受訪時說，自己學生時期就立志當自由車選手，因為騎車可以到很多開車到不了，走路太慢的地方，看到不同的風景。
之前數度來台的他說，台灣是高級自行車生產重鎮，讓他印象深刻。談到今天的戰況，他坦言超刺激。「心跳快爆掉，最高一分鐘178下。」
剛考上台大運動管理研究所的張瀚允說，訓練台的韌體會更新，賽前練習時發現騎起來路感很沈重，感覺一路都在爬坡，所以今天幾乎全程抽車，雖然這次排名22比去年第18退步，但今年對手更強，也很開心比練習時快了30秒。
上午率先登場的青少年男子組16.5公里決賽，西松高中小高一蕭博允平均推力比4.79、平均功率227、平均時速42.7公里，以23分16秒23稱王。黃鈺瀚23:23.63第二，杜睿馭23:36.09第三
將升上西松高中的蕭博允，是受本身愛騎車，經營自行車店的父親蕭楷樺影響，在台北市大理高中部國中部一年級起，接受翁瑞宏指導，今年全中運拿下國男團隊追逐賽第四名。
今年六月接觸電競自由車賽，便在全國電競自由車賽拿下亞軍，讓蕭博允信心大增，這次首度參加台灣盃國際自由車電競爭霸賽便勇闖決賽，談到今天奪冠策略，蕭博允說：「先跟著，中段爬坡賽段再跟上，然後順順騎。」
青少年女子組羅榆婧以25分42秒53封后，溫彩彤25分47秒31第二，朱芷儀第三。清泉國中三年級的「羅妹」羅榆婧說，自由車賽比較緊張，因為怕開掉，今年全中運女子個人公路賽拿第七的她，明年全中運目標是拿下前三名。