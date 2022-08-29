午後防大雷雨！輕颱「軒嵐諾」漸增強 暴風圈侵襲機率曝
中央氣象局表示，今（29）日水氣稍微減少，環境是微弱偏東風，臺灣各地為多雲的天氣，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，降雨時間短且範圍不大，而午後西半部地區及東半部山區則有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，午後外出或在山區活動建議攜帶雨具以備不時之需；溫度部分，中午前後臺北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；宜蘭縣、臺東縣地區、花蓮縣縱谷為黃色燈號。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天天氣偏熱，晴時多雲，大氣不穩定，午後對流旺盛，各地有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)；各地區氣溫：北部24至36度，中部24至36度，南部23至36度，東部22至36度。明日、週三(30、31日)天氣偏熱，多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。
最新模式模擬顯示，週四下午起至下週日（1至4日）另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；北海岸、東北角，北部山區有明顯降雨，週四北台氣溫漸降，週五至下週日轉涼，中南部氣溫亦略下降，仍稍偏熱。
颱風部分，吳德榮分析，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，第11號輕颱「軒嵐諾」在日本東南方海面，逐漸增強、偏西進行，2、3天後逐漸偏向西南西，「不確定性」(紅框)漸擴大。
吳德榮說，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)系集模式(右圖)顯示，本週「西北太平洋」處在多變的大氣型態，前5天「軒嵐諾」北方的「副熱帶高壓」緩慢增強，故模擬路徑逐漸偏向西南西，大約5天後「副熱帶高壓」減弱，模擬路徑轉向偏北、再向東北大迴轉。50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側在日本九州迴轉，最西則在石垣島南方海面迴轉、甚至有部分通過台灣。顯示模擬路徑的「不確定性」很大，過早去討論其威脅，也是枉然；應持續密切觀察。（編輯：孫唯容）