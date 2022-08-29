KK園區「人蛇幹部」返台遭逮！她看新聞驚呼：是我前男友
受到國際輿論關注，柬埔寨及緬甸警方近期開始掃蕩人蛇集團。日前有16名國人，自緬甸KK園區入境泰國，再從泰國返台。警政署掌握情報，發現其中有3人遭到法院通緝，懷疑為人蛇集團共犯，且其中1名通緝犯甚至可能是KK園區管理階層，待人等返台後，警方立即在機場上銬逮捕帶回訊問。而有位女網友表示，看到新聞畫面發現，被懷疑是人蛇集團幹部的通緝犯竟是自己的前男友，讓她直呼傻眼，更爆料前男友幹下許多不堪的行徑，連自己媽媽的錢都偷，是「全部渣男特質集於一身的經典」。
據了解，返台的16人中包括1位柯姓通緝犯，涉嫌在KK園區詐騙集團擔任幹部管理手機，並透過交友軟體從事假愛情詐騙。有位女網友在「爆料公社」臉書發文，驚呼看到新聞照片發現「是我前男友欸！」並指出一度懷疑只是同名同姓，但看到有偽造文書的案底，「我笑了！就是他啊」，透露當初自己就有去法院告他，猜測是因為這樣，警察查身分才會特別看到他的案底，再加上他之後又有犯案沒報到，而被通緝。
該位女網友也分享前男友「愛情詐騙」的手段，諷刺對方算是蠻厲害的時間管理大師，「同時跟我、還有多位女子交往，還偷我的信用卡跟錢...很慶幸當初有去報警，不然他可能到現在都沒有欺詐盜竊的前科案底了」。
而且前男友還曾拍露鳥照給別的女生被原PO抓到，但想提分手時他竟下跪求饒，還揚言輕生求挽回，但是卻又在與原PO交往的同時，偷偷跑去跟別的女生登記結婚，且是因為偷錢被原PO抓包，去報警時才被警方告知，他已經跟別人登記結婚，讓原PO直呼差點成為「破壞人家家庭的小三」。
細數各種奇葩事蹟，原PO狠批前男友是「全部渣男特質集於一身的經典」，到處欠錢、偷朋友的錢，甚至連自己媽媽的錢都偷，還說是「拿去買棺材」。最後原PO表示，「分手至今也過了五年了，他真的很可悲，詐騙到柬埔寨當幹部...不知道台灣法律會判他多重？」（編輯：倪浩軒）