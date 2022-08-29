基本工資審議將登場！民團提3帖「要」　籲最低工資立法

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韓仕賢提到，台灣這2年來，疫情持續至今，但經濟成長仍佳，足以提供調升基本工資的能量，加上現在面臨高通膨的情勢，實有必要反映物價水準上漲，調升今年基本工資。其次，因為台灣多年來壓低基本工資調幅，且一般多數勞工的工資長期偏低問題，而與台灣的生活成本不同步，導致民間消費失去動力，連帶影響經濟和利潤也隨之放緩。
全金聯呼籲政府及企業應該面對台灣基本工資及工資普遍低落的事實，不應再以低工資，繼續犧牲勞工，而只成就企業超額利潤的目標。
全產總政策部主任李佳育指出，新冠疫情持續、今年2月俄烏戰爭所引起的原油、天然氣及原物料上漲，導致國際間通膨高漲，這一波通膨來的又急又快，一般民眾皆明顯有感。CPI從111年3月開始已連續5個月突破3%以上，且今年經濟成長率預測3.76%以上，據往年經濟成長率實際數字皆比預測高CPI不斷上漲，會讓失業率、通膨指數等民眾痛苦指數持續升高，導致薪資負成長越來越大、更會拉大社會貧窮的差距。
李佳育表示，隨著全球景氣疫情復甦，各國紛紛宣布調高最本工資，包括南韓調整5%、日本調整3.3%、澳洲調 5.2%、英國調整6.6%，顯示各國除了考量疫情因素外，主要仍以整體經濟的狀況、勞工生活保障、解决低薪和貧窮問題、刺激消費與推進經濟復甦等考量調漲，台灣今年GDP成長率預估仍可維持在3.4%的不錯成績，相較其他國家已頗為亮眼，建議明年基本工資月薪調高至28,000元、調幅11%，時薪調高至186元、調幅11%，才能讓勞工有感「滿足實質購買力」，維持邊際勞工家庭基本生活所需，並進一步刺激內需經濟。
台少盟理事長林月琴為青少年打工族、剛出社會只能領到法定薪資的年輕人請命，基本薪資必須調漲，必須跟得上通貨膨脹，才能讓年輕朋友賺取足夠養活自身的基本報酬，才能夠有餘裕繳納助學貸款、擁有最基本的生活品質。
台灣勞工陣線副祕書長楊書瑋指出，蔡英文總統2016年時對全民承諾的《最低工資法》，至今只聞樓梯響，2018年11月底勞動部正式對外提出《最低工資法草案》，但草案出爐長達3年，行政院至今卻仍未放行。
他認為，蔡總統任期已不足2年,最低工資立法不應持續延宕，最後淪為一張跳票，再度呼籲行政院、立法院應儘速完成立法審查，使最低工資邁向透明、合理和公平的制度化，回歸經濟成長合理分配與照顧底層勞工的2項立法根本目的。