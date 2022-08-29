軒嵐諾恐增強為中颱！路徑「兩大關鍵點」影響是否侵台
今年第11號颱風「軒嵐諾」（HINNAMNOR，寮國命名，原意為「國家保護區」)昨（28）日迅速生成後，目前大約在日本東南方海面，中心位置約在台北東方2530公里海面試，以時速20轉30公里速度向西移動。原先預期軒嵐諾颱風可能會往日本陸地移動，對台灣沒有影響，不過由於副熱帶高壓強度偏強，目前各國最新路徑預估都大幅修正，預測軒嵐諾颱風未來2天移動到琉球附近海面後慢慢往西南方轉向，對台灣威脅大幅增加。氣象專家賈新興提醒，明後兩天以及9月1日至3日這兩個時間點相當重要，屆時軒嵐諾颱風往南偏向角度多大、後續北轉時機點，將是對台灣影響的關鍵，需要密切留意。
賈新興指出，軒嵐諾颱風雖然生成的緯度偏北，不過處在季風環流中，未來強度還有發展的空間，估計可能增強至中度颱風，一旦軒嵐諾颱風持續穩定發展，原先預估後方還有可能發展出來的熱帶擾動恐怕就不會出現。至於對台灣影響程度，最重要的就是看兩大時機點，首先是明後兩天往西移動的過程中，在接近琉球附近海面時會不會受到副熱帶高壓影響而往西南方轉向，目前各國看法都傾向轉向機率想當高，但也不排除受到高壓東退影響而提早北轉往日本方向移動，對台灣威脅就大大降低。
另一方面，週四起到週六（9/1~9/3）如果軒嵐諾颱風往西南方轉向，屆時可能會掉入一個「鞍型場」，夾在東西方兩個高壓之中，不只移動速度明顯減慢，甚至可能「原地打轉」滯留，直到東邊的高壓轉強才會慢慢向東北轉向。賈新興說，如果這段期間軒嵐諾颱風比較靠近琉球西方海域才北轉，對台灣陸地威脅性就會大幅提高，甚至有少數模式甚至顯示可能會直接侵台後才北轉，需要密切觀察留意。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，目前各國模式顯示，未來2到3天軒嵐諾颱風會逐漸偏向西南西方，後續才會隨著副熱帶高壓減弱而北轉，路徑不確定相當大，最東側可能在日本九州迴轉，最西側甚至在石垣島南方海面、甚至通過台灣後才北轉，但目前的環境變數實在太大，短期內很難有明確的結果，「邊走邊看」是最好的方法，所幸軒嵐諾颱風距離台灣還有很遠的距離，有足夠時間做好準備，但也要提醒民眾隨時留意最新預報。
吳德榮提醒，無論軒嵐諾颱風是否直接侵襲台灣，週四起將有另一股東北風南下，北台灣將轉為有局部陣雨的天氣，氣溫也會稍微下滑，尤其北海岸、東北角及北部山區可能有明顯降雨，若配合軒嵐諾颱風環流影響，雨勢可能會更大，民眾要特別注意。