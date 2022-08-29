50年「懷生案」舊建物中談都更 陳時中：有難度但要解決
民進黨台北市長參選人陳時中今（29）日上午前往位在忠孝東路上的都市再生願景館參觀，並與台北市都市更新學會座談。會前受訪時，陳時中表示，都市更新確實有難度，自己提出政見、參考專家意見，對議題有更深入瞭解，未來會跟更多人討論，做滾動式修正。
都市再生願景館位在忠孝東路，是北市大安區著名都更案「懷生案」留下的舊建物，原先是18連棟的公寓式住宅，屋齡約為50年。館內展覽匯聚國內外真實案例，並展出4組藝術團隊以「都市再生」為題創作的全新作品，期盼藉由藝術的介入與擾動，轉譯相對艱澀的都市再生語彙。
陳時中今日赴都市再生願景館參觀，並由台北市都市更新學會理事長蔡漢霖進行導覽。陳時中受訪時談到，都市更新確實有難度，自己提出政見、參考專家意見，對議題有更深入瞭解，未來會跟更多人討論，做滾動式修正。
陳時中說，包含柯文哲市府針對都更也做了很久，確實有難度，難度在哪？怎麼克服？自己未來盼能解決問題。
至於被問及甫參選的黃珊珊被攻擊為變色龍，陳時中表示，每個人都有自己定位，她的定位要怎麼轉變，人都會有所改變，用這樣就說變色龍也不公平，藍營裡面也是有些人物經常在變，特定的人去這樣稱呼不公平。
包含陳時中競選總幹事吳思瑤、黨籍台北市議員劉耀仁、阮昭雄、李建昌、議員參選人詹晉鑒、吳郁瑾、林延鳳、顏若芳、趙怡翔都到場。