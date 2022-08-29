通膨「疫」外難過！逾9成大學生開學想打工、勞工想兼差

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調查顯示，有43%大學生想打一份工就好；剩下57%則規劃打「兩份（含）以上」。新學期打工的主因包括賺生活費（60.3%）、籌學費（56.4%）、「家中有貸款、負債壓力」（50.1%），以及單純想存錢（39.6%）、增加實務經驗（33.8%）等。選擇職缺最主要的考量有薪資水準的高低（61.3%）、離家或學校的距離（55.6%）、工作時間的長短（46.6%），以及工作時段（45.6%）、工作環境是否安全（38.1%）等。
平均而言，學生打工族想利用非上課、唸書時間，一天再工作約2個小時，這當中有8.9%的學生，每月想上工「100小時（含）以上」；大學生期望每個月能夠賺到22,911元；大學生計畫打工熱門職缺前5名為速食店人員、超商店員、飲料店人員、餐廳服務生、學校助理。
至於要接家教的大學生主因為工資報酬率比打工高，占77.1%、「時間自由、具彈性」占61.4%，以及「一對一教學，工作環境單純」占50.6%；預計選擇「國語、國文（中文）」為最多，占37%，「伴讀、陪玩」次之，占33.8%，「英文」占31.8%。
預計每個月接家教的「總時數」上限，平均落在27.6小時，其中有11%計畫「50小時（含）以上」；每個月收入目標平均值則為15,948元。
從前年至今，有33.4%的大學生自認，曾經因疫情關係失去打工機會；若年底前全面性「邊境解封」，則有70.3%的學生評估打工機會將因此增加；若「基本工資」自明年元旦起，時薪調高，有73.6%的大學生將「提高」打工或接家教意願。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，有越來越多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，特別是碰上疫情年，內外大環境不景氣，導致開學打工或當家教意願再創新高；大學打工族若想兼顧功課，不但有難度，特別是弱勢家庭的學生，甚至可能被迫休學，先投入職場來分擔家計，大部分可能選擇「非典型就業」模式。
他建議大學生兼顧「賺錢」與「學習」的機會，透過半工半讀方式，習得一技之長，甚至培養第二專長，以及建立人際關係、累積人脈，養成良好的做事態度，但要量力而為，不忘學生本份，以及「避免打工陷阱」，若碰到薪資低於基本工資、未依法投保勞保、未依法給加班費等情況，必須主動向雇主反映，問題未解決，就要勇敢向主管機關檢舉。
另外，有高達91.3%的上班族表示，「在下半年有兼差計畫」，其中20.6%正在兼差中、19.6%已經開始找兼差工作。上班族兼差主因包括「開銷變多，想增加額外收入」、「怕突然被裁員或減薪」、「想減輕貸款或租金壓力」等等。最熱門的兼職項目，前5名為「網拍」、「外送員」、「聽打（Key-in）」，以及「YouTuber、網紅、直播主」、「餐飲服務人員」。
從前年至今，有35.7%的勞工自認，曾經因疫情關係失去兼差機會；不過假如年底前全面性「邊境解封」，有83.3%的勞工評估，兼差機會也將因此增加；若「基本工資」自明年元旦起，時薪調高，有65.2%的勞工透露，因此「提高」兼差意願。
楊宗斌建議，身為「職場兼差族」，應謹守三「不」原則，「不」使用公司資源與上班時間處理兼差事務；「不」影響工作效率與身體狀況；「不」張揚兼差報酬率，以免犯了企業大忌。