師大數學哥黑歷史曝！曾嗆「5職業」低端人口 網嘆可憐
台南市2名警員遭明德外役監逃犯刺殺，震驚社會，沒想到在舉國哀悼之際，卻有一名吳姓網紅「師大數學哥」發出仇警言論，甚至直言「被砍死是活該」引發眾怒，台南市警察局事後約談「師大數學哥」到案說明，他也在昨（28）日深夜道歉，不過仍有大批網友不買單，並翻出更多吳男過去發表的誇張言論。
師大數學哥28日深夜道歉後，就將過去臉書貼文全部刪光，不過仍有網友挖出他曾說過的惡意言論，其中一篇被翻出的貼文中更顯示，師大數學哥指出，「警察」、「護士」、「消防員」、「清潔員」、「外送」等5職業，是「低端人口會從事的職業」，讓眾多網友認為師大數學哥並非真心悔改道歉，怒轟「可憐吶」。
除了在臉書發布惡意言論外，網友也挖出，師大數學哥過去曾透露自己有7隻Dcard帳號，貼文包含自爆騷擾女學生結果得優良學生獎、酸戴資穎球技糟等；不少師大的學生、校友都在Dcard各大留言區表示傻眼，認為師大數學哥打著學校名號到處吸引人注意，實在敗壞校風。
至於此次仇警事件，師大數學哥直言殉職警察「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」，警方約談說明後以妨害公務、妨害名譽等罪嫌函送，師範大學也發表聲明表示，「會依規定移送學生獎懲委員會審議」，師大數學哥昨晚則向死者家屬和社會大眾道歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業，並表示「本人願意接受司法懲處，若師大校方有意開除學籍，本人也願意接受」。（編輯：張志浩）