BA.5疫情已開始！王必勝：中秋節務必做好防疫

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各縣市個案分布
- 新北市4,123例
- 桃園市2,471例
- 臺北市2,470例
- 臺中市2,249例
- 高雄市1,504例
- 臺南市1,220例
- 彰化縣845例
- 新竹縣798例
- 新竹市604例
- 苗栗縣512例
- 屏東縣488例
- 花蓮縣429例
- 宜蘭縣414例
- 雲林縣394例
- 基隆市385例
- 南投縣317例
- 嘉義縣305例
- 嘉義市205例
- 臺東縣162例
- 澎湖縣143
- 金門縣90例
- 連江縣32例
中秋節在即！王必勝提醒防疫關鍵
王必勝表示，台灣已經進入BA.5疫情，開學之後，會遇到中秋節、重陽節等相關民俗節氣，提醒民眾，戴口罩、勤洗手是最基本的，若跟不特定人士接觸，最好保持社交距離，而現行口罩規定都沒有改變，例外的情形可不用戴口罩，包括吃飯、拍照，但完事後務必把口罩戴回，並隨身攜帶洗手等相關用品。萬一出現症狀，如咳嗽、發燒，就不要再外出參加活動。也建議可下載社交距離APP，若發現曾和確診者接觸並產生症狀，請盡速篩檢。
王必勝強調，像是去烤肉時，吃烤肉一定會拿下口罩，但若已吃完，還是將口罩戴上，尤其長時間、近距離交談，都必須要配戴口罩。營業場所包括餐飲等公共場所，第一就是要量體溫、加強環境清消，若是餐飲場所，要提供洗手設備及消毒用品，也不宜逐桌敬茶敬酒。另外，沒有接種疫苗的長者或幼兒，相關活動聚會，建議不參加。
第二批BNT成人疫苗 8/29上午已抵台
疫情指揮中心表示，今年第二批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗60.255萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2023年3月21日，將優先提供給12-17歲青少年接種追加劑使用。
指揮中心指出，已於今年4月28日及7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議及第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議及第一次修正合約，供應330萬劑兒童劑型、190萬劑幼兒劑型及180萬劑成人劑型疫苗，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。目前共計到貨220.32萬劑兒童劑型、127.2萬劑幼兒劑型、246.051萬劑成人劑型疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54964
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