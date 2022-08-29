單週確診增15.5%！王必勝：「BA.5疫情」9月中下旬達高峰

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，上週共新增17.6萬例，比前一週15.2萬例攀升15.5%，已連2週呈現上升趨勢且升幅快，幾乎確定BA.5疫情已經開始，本週單日確診數到了週二或週三可能達3.5萬例。
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王必勝表示，為了因應BA.5疫情，指揮中心9月1日起提供65歲以上長者每人5劑快篩試劑，也呼籲民眾一定要把疫苗打好打滿、遵守防疫規定、照顧脆弱族群如年長者和幼兒，另外也要準備充足防疫物資如快篩、隨身洗手用品、口罩等。
另外，受到疫情衝擊，台北區專責病房空床率快跌破40%，王必勝說，指揮中心會持續關注，有需要就會立即通知醫院調高開設比率；抗病毒藥物準備也相當充足。
據統計，昨天共開1260人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共1127人份、默沙東「莫納皮拉韋」133人份，今年以來累計開立約51萬1645人，包括共41萬9817人倍拉維及9萬1828人份莫納皮拉韋。
醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8072床、空床4962床、空床率61.5%，其中台北區45.4%、北區55.7%、中區67.9%、南區60.3%、高屏區70.5%、東區86.9%；53家集中檢疫所共7851床、空床數3907床、空床率49.8%；22家地方加強型防疫旅館1199床、空床數504床、空床率42%。（編輯：陳政偉）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。