特企／《女鬼橋 開魂路》首周銷量告捷　勾玩家年輕回憶

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《女鬼橋 開魂路》改編自同名電影《女鬼橋》，在上市前便收到大批來自《女鬼橋》影迷的關注，這款以東湖大學校園恐怖傳說為故事背景的遊戲，高度還原《女鬼橋》電影裡的劇情外，更深刻描寫了各個主角的個性及營隊成員間的愛恨糾葛，更加細膩的刻劃《女鬼橋》劇中每位角色心境變化。
真實校園場景 重溫大學回憶
《女鬼橋 開魂路》場景取材至真實校園，半夜的昏暗的教學大樓、傳來哭聲的詭譎午夜宿舍、迎新活動中的試膽大會等勾起無數玩家的年輕回憶，也讓玩家更加沉浸在《女鬼橋 開魂路》建構的大學校園中，遊玩過程中的對話，也十分還原學生之間的互動模式，讓人不禁會心一笑。
大宇資訊黃金製作團隊全力打造
《女鬼橋 開魂路》除了有優秀的劇本外，大宇資訊也搬出打造＂軒轅劍”系列的黃金級製作團隊傾力打造，在美術場景、角色建模、氣氛營造下足功夫，重金禮聘知名配音員，為角色注入靈魂；專業的動態補捉，自然呈現角色動作；配合場景傾洩而出的音樂，完美烘托詭異的午夜校園氣氛，各個方面都顯示出製作團隊對於《女鬼橋 開魂路》的重視程度。
全球好評不斷 再創國產遊戲奇蹟
《女鬼橋 開魂路》同步開售中文、英文、德文、日文、泰文、西班牙語等7國語系，首周即吸引來自全球的玩家購買遊玩，其中細膩的角色刻劃及恐怖氛圍，也獲得全球玩家的認同，在Steam上獲得極度好評，也讓各國遊戲大神們也紛紛加入直播遊玩的行列，其中也不乏職業電競選手，也讓全球再度見證國產遊戲的軟實力。
《女鬼橋 開魂路》STEAM連結：https://store.steampowered.com/app/1611430/
《女鬼橋 開魂路》數位豪華版連結：https://store.steampowered.com/bundle/26933/
《女鬼橋 開魂路》最新預告影片：https://www.youtube.com/watch?v=fCC9vk1sF9s
《女鬼橋 開魂路》FB粉絲團：https://www.facebook.com/TbcRts/
《女鬼橋 開魂路》官方網站：https://bcr.softstargames.com.tw/