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特企／《女鬼橋 開魂路》首周銷量告捷　勾玩家年輕回憶

▲《女鬼橋 開魂路》真實校園場景，重溫大學回憶。（圖／品牌提供）
▲《女鬼橋 開魂路》真實校園場景，重溫大學回憶。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-29 17:08:25

由大宇資訊研發，改編自驚悚電影《女鬼橋》的第一人稱隱蔽式恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，於8/25(四)在STEAM平台正式開售，吸引來自全球玩家及遊戲直播主開台遊玩，其中不乏各國的遊戲大神，都於上線首周共襄盛舉，一同加入驚嚇行列。

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知名國產電影加持　備受影迷期待

《女鬼橋 開魂路》改編自同名電影《女鬼橋》，在上市前便收到大批來自《女鬼橋》影迷的關注，這款以東湖大學校園恐怖傳說為故事背景的遊戲，高度還原《女鬼橋》電影裡的劇情外，更深刻描寫了各個主角的個性及營隊成員間的愛恨糾葛，更加細膩的刻劃《女鬼橋》劇中每位角色心境變化。

真實校園場景　重溫大學回憶

《女鬼橋 開魂路》場景取材至真實校園，半夜的昏暗的教學大樓、傳來哭聲的詭譎午夜宿舍、迎新活動中的試膽大會等勾起無數玩家的年輕回憶，也讓玩家更加沉浸在《女鬼橋 開魂路》建構的大學校園中，遊玩過程中的對話，也十分還原學生之間的互動模式，讓人不禁會心一笑。

大宇資訊黃金製作團隊全力打造

《女鬼橋 開魂路》除了有優秀的劇本外，大宇資訊也搬出打造＂軒轅劍”系列的黃金級製作團隊傾力打造，在美術場景、角色建模、氣氛營造下足功夫，重金禮聘知名配音員，為角色注入靈魂；專業的動態補捉，自然呈現角色動作；配合場景傾洩而出的音樂，完美烘托詭異的午夜校園氣氛，各個方面都顯示出製作團隊對於《女鬼橋 開魂路》的重視程度。

全球好評不斷　再創國產遊戲奇蹟

《女鬼橋 開魂路》同步開售中文、英文、德文、日文、泰文、西班牙語等7國語系，首周即吸引來自全球的玩家購買遊玩，其中細膩的角色刻劃及恐怖氛圍，也獲得全球玩家的認同，在Steam上獲得極度好評，也讓各國遊戲大神們也紛紛加入直播遊玩的行列，其中也不乏職業電競選手，也讓全球再度見證國產遊戲的軟實力。

《女鬼橋 開魂路》STEAM連結：https://store.steampowered.com/app/1611430/
《女鬼橋 開魂路》數位豪華版連結：https://store.steampowered.com/bundle/26933/
《女鬼橋 開魂路》最新預告影片：https://www.youtube.com/watch?v=fCC9vk1sF9s
《女鬼橋 開魂路》FB粉絲團：https://www.facebook.com/TbcRts/
《女鬼橋 開魂路》官方網站：https://bcr.softstargames.com.tw/

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