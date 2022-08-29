軒嵐諾變中颱！週四起逼近台灣　「2狀況」不排除發海警

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氣象局預報員張承傳指出，以目前最可能的路徑預估，軒嵐諾颱風週三之前會持續快速往琉球南方海域逼近，後續因為導引氣流不明顯，週四到週六（9/1~9/3）將會在原地打轉滯留，直到下週日（9/4）之後才會慢慢開始北轉移動。若以目前的路徑預估，直接影響台灣機率不大，但不能排除路徑稍微偏西逼近台灣，或是北轉角度不夠大而偏向台灣，「一旦有後面兩種情形，軒嵐諾颱風就可能往台灣東部、東北部海域逼近，氣象局就不排除發布海上或陸上颱風警報，後續會密切注意中！」
張承傳指出，明後兩天（8/30~8/31）各地白天大多維持多雲到晴的穩定天氣，午後西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區雨勢相對較大，尤其週三午後雲林以南山區要留意有局部較大雨勢。週三晚間起受到軒嵐諾颱風外圍環流帶來的東北風影響，北部地區將轉為有局部短暫陣雨。
週四到週六受到軒嵐諾颱風外圍環流及東北風影響，北部及東北部地區天氣相當不穩定，尤其基隆北海岸、大台北山區將有局部較大雨勢發生機率，東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，不過屆時各地雨勢及天氣變化情況，要視軒嵐諾颱風接近台灣的程度而定。
氣象局提醒，明日白天各地依舊相當炎熱，氣象局持續針對7縣市發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區為黃色燈號，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。