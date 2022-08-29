COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

軒嵐諾變中颱！週四起逼近台灣　「2狀況」不排除發海警

▲軒嵐諾颱風今日下午已增強為中度颱風，未來將持續快速向琉球南方海域逼近，週四到週六是最接近台灣的時候，一旦路徑偏西或是北轉角度較小，氣象局不排除發布海上或陸上颱風警報。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲軒嵐諾颱風今日下午已增強為中度颱風，未來將持續快速向琉球南方海域逼近，週四到週六是最接近台灣的時候，一旦路徑偏西或是北轉角度較小，氣象局不排除發布海上或陸上颱風警報。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-29 17:16:47

今年第11號颱風「軒嵐諾」昨（28）日生成後，強度快速發展中，今（29）日下午2時已經增強為中度颱風，並且持續朝西快速移動中。中央氣象局預估，最快周三（8/31）晚間受到軒嵐諾颱風外圍環流影響，東北風會轉強，北部及東北部地區將轉為有短暫雨的天氣。由於目前軒嵐諾颱風移動路徑變數很大，一旦比較偏西移動，或是北轉角度不夠大，很可能會逼近台灣周邊海域甚至陸地，不排除會發布海上或陸上颱風警報，氣象局正密切關注中，提醒民眾要特別留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據最新預報資料顯示，軒嵐諾颱風今日下午中心位置在台北東方2200公里海面上，以時速31公里速度向西移動，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風。氣象局預估，未來軒嵐諾颱風還有持續增強的空間，不排除發展到中度颱風上限，暴風半徑逼近250公里。

氣象局預報員張承傳指出，以目前最可能的路徑預估，軒嵐諾颱風週三之前會持續快速往琉球南方海域逼近，後續因為導引氣流不明顯，週四到週六（9/1~9/3）將會在原地打轉滯留，直到下週日（9/4）之後才會慢慢開始北轉移動。若以目前的路徑預估，直接影響台灣機率不大，但不能排除路徑稍微偏西逼近台灣，或是北轉角度不夠大而偏向台灣，「一旦有後面兩種情形，軒嵐諾颱風就可能往台灣東部、東北部海域逼近，氣象局就不排除發布海上或陸上颱風警報，後續會密切注意中！」

張承傳指出，明後兩天（8/30~8/31）各地白天大多維持多雲到晴的穩定天氣，午後西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區雨勢相對較大，尤其週三午後雲林以南山區要留意有局部較大雨勢。週三晚間起受到軒嵐諾颱風外圍環流帶來的東北風影響，北部地區將轉為有局部短暫陣雨。

週四到週六受到軒嵐諾颱風外圍環流及東北風影響，北部及東北部地區天氣相當不穩定，尤其基隆北海岸、大台北山區將有局部較大雨勢發生機率，東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，不過屆時各地雨勢及天氣變化情況，要視軒嵐諾颱風接近台灣的程度而定。

氣象局提醒，明日白天各地依舊相當炎熱，氣象局持續針對7縣市發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區為黃色燈號，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。

軒嵐諾恐增強為中颱！路徑「兩大關鍵點」影響是否侵台

氣象局發布8縣市大雨特報！彰化以南慎防劇烈降雨、雷擊

1圖搞懂天氣！軒嵐諾颱風恐有變數　入秋首波東北風報到

戶外曬衣要小心！鳥類寄生「禽蟎」上身　被叮咬起疹奇癢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀