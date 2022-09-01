喝出好姿態！籃籃大推：特濃5.1無加糖濃豆漿

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基礎代謝率（BMR）是指我們「休息(躺一整天)」所需的熱量，然而我們日常的生活活動以及消化食物也都會消耗我們的熱量，因此自己一天所需的熱量可以用一個最簡單的估算方式如下：
「每天所需熱量：體重（公斤） X 24 （小時）X 性別係數 X 生活型態係數」
1.性別係數：男生 X 1、女生 X 0.9。
2.生活型態係數：輕度活動 X 1.2（ex: 久坐族）、中度活動 X 1.3（ex: 業務）、重度活動 X 1.4 以上（ex: 工人）。
只要所需的熱量大於攝取的熱量，就能促使體內囤積的脂肪轉為熱量，被釋放出來使用，了解自己一天需要多少熱量後，再搭配運動即可讓身體曲線更好。
二、利用運動提高每日所需熱量
運動強度有輕/中/重之分別，依衛福部國民健康署網站資料顯示，以一般50kg女性來說，游泳(較快)30分鐘即可消耗250大卡、騎腳踏車(20公里/時)可消耗210大卡、慢跑(8公里/時)可消耗205大卡；這些都是民眾常採取的運動，而慢跑則建議在夜晚，以免白天過熱發生中暑的情況。
三、運動後30分鐘內建議補充蛋白質
運動後的黃金30分鐘，攝取足量的蛋白質，才能有效促進肌肉合成和修復，減少疲勞與不適感，運動後若無食慾，則可透過飲用豆漿來補充蛋白質。無加糖濃豆漿每100ml 5.1g的蛋白質，若再搭配有醣類的食物，更可讓合成肌肉效率大增，因此下次運動完半小時內，迅速補充一瓶特濃5.1豆漿與地瓜或香蕉吧！透過運動與飲食的最佳搭配讓你體態更好。
「光泉特濃5.1豆漿 夢幻女友籃籃大推的蛋白質補充品」
光泉特濃5.1無加糖濃豆漿100ml 5.1g 蛋白質，且含膳食纖維。最近被譽為「夢幻女友」的啦啦隊隊長籃籃因為深陷鏟肉之苦，因此開始培養游泳的習慣；每次結束運動，籃籃都會買一顆蛋搭配光泉特濃5.1無加糖濃豆漿，兩者加起來就擁有26公克的蛋白質，對於活動強度適中到高的人來說，補足了一天約53%~61%的蛋白質需求量。
特濃5.1無加糖濃黑豆漿則含有源自黑豆的天然鐵質與高纖，因此籃籃表示，如果恰逢經期結束，選擇搭配光泉特濃5.1無加糖濃黑豆漿 ，對女生身體大大有幫助，她也貼心叮嚀所有想剷肉的粉絲：「千萬別為了瘦身而傷身。」
運動後30分鐘黃金時段喝豆漿補充蛋白質，一定要挑最好的光泉特濃5.1豆漿！光泉特濃5.1無加糖濃豆漿 選用美加一級食品級黃豆，優質植物蛋白質，口感濃郁且含膳食纖維，而光泉特濃5.1無加糖濃黑豆漿 ，選用100%青仁黑豆，蛋白質5.1g/100ml、高纖更含鐵質，是女性族群的營養聖品，只要挑選對特濃5.1豆漿，由內而外喝出好姿態絕對輕而易舉。