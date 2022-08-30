房市／Google企業領袖高峰會　信義房屋創新心法引領永續

ESG浪潮席捲全球，企業能否從環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）三大面向照顧利害關係人，進而產生正向影響，早已成為一大顯學；但後疫情時代，企業又該如何在持續追求永續經營、落實ESG的同時，仍在急遽變動的環境中創新變革？Google企業領袖高峰會議拋出「零碳轉型」、「數位轉型」的「雙軸轉型」策略，並由Google總經理林雅芳、台灣經濟研究院院長張建一、天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇，以及信義房屋、國泰金控分別就不同層面進行分享。
信義房屋倫理長楊百川開宗明義就提到，一個企業如果要談雙軸轉型，首先要談「理念傳承」，因為沒有靈魂的創新，就是遊魂，不知道要飄去哪裡；但沒有創新的靈魂，又像個行屍，別人看不見它的存在。因此，對企業而言，能否兩者兼顧，才有可能在變動的時空中，找到適合生存的空間。
楊百川進一步以「信義經驗」為例，信義房屋為了想找到適合生存的空間，一路摸索前行，「長出很多不是每個企業都會做的事情」，雖然如此，只要回過頭問「這是信義需要的嗎？」、「這是同仁進到信義房屋工作追求的嗎？」如果答案是契合的，那就一定會找到出路；例如信義房屋在創立之初，立業宗旨就強調「賺取適當利潤」而非最大利潤，將近40年後，2019年美國商業圓桌會議中，與會的眾多CEO也簽署一份協議，認同企業不是要創造最大利潤。
「如果跟員工說，進公司後，要為了EPS增加3塊錢而努力，誰會想努力？但如果說是為了地球、社會、社區更美好、創造和諧，可能很多人每天早上會跑著來上班。」楊百川笑說，即使只是一份幽微的工作，也可以很有意義，就像蓋教堂要疊磚頭，意義也有所不同。
為什麼要這麼做？楊百川指出，以減碳為例，其實信義房屋作過碳盤查，一年大約製造7000噸碳排放，但台積電一天就有2萬噸，由信義房屋談減碳，看似很不切實際，「但我們可以走進客戶家裡，我們身上的特質就有可能影響這個家」、「同仁的作為，能不能讓這個家庭有了ESG的觀念？」因此，信義房屋仍然很努力作減碳，希望讓同仁由衷認同這樣的價值觀，進而影響到客戶，乃至於社區、社會；也因此，信義房屋2017年取得減碳標籤、總部及所有分店通過溫室氣體查證，2021年更取得TCFD符合性聲明，並加入淨零碳排聯盟，承諾2030年達到淨零碳排目標。
信義房屋希望照顧同仁、客戶、社會、環境、股東等利害關係人，邁向整體更好的生活、成就更美好的社會想像，但楊百川也直言，房地產交易總價高、頻率低，過去房仲一天接觸五個客戶就很了不起，直到引進數位轉型的觀念，透過透過數據分析，更精準了解社區和客戶的需求在哪裡，不一定要等到顧客有買賣房屋需求時才開始服務，而是從居住生活開始，例如外送、裝潢等，更容易接觸到客戶的需求，同仁也更能從別人的需求上，看到自己服務的意義。
事實上，信義房屋1997年推出房仲網站後，也就持續在數位領域上突破，希望用數位工具帶給消費者更好的服務體驗，近年更致力於發展房地產科技（Proptech），建構更多元的服務；而疫情的爆發，更讓先前的扎實布局顯得意義重大，不動產交易得以透過無接觸的方式來進行，包括消費者可以使用的「DiNDON智能賞屋」、「AI智能推薦」等，內部同仁也有「AI智能配案」等工具，相關部門也導入與Google的合作，包括加速創新服務研發、數位平台穩定運營、客戶洞察與數據分析等，達到數位賦能效果。
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