中秋烤肉太放縱　營養師授「小撇步」遠離「膩」境

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奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳指出，烤肉大都選用高脂食材，如：五花肉、牛小排、香腸及培根等，這些高脂食材的動物油脂滴到高溫炭火上溶解，就會產出令人食指大動的香味來，但必須特別注意，這些香味含有一項有毒物質名為「多環芳香碳氫化合物」（簡稱PAH或PAHs），吸入體內恐會增加罹癌風險，不僅如此，這些有害氣體也有可能會沾黏在食物上，不知不覺被吃下肚。
食物烤焦 當心丙烯醯胺
除此之外還有一項有害物質，名為「丙烯醯胺」（acrylamide），它是食物烤焦裡面會發現的致癌物質，雖然是否會對人體引發癌症尚無定論，但還是要避免攝取，以降低潛在的致癌風險；建議烤肉器具使用烤盤來代替烤網，或是使用鋁箔紙隔絕食物與炭火，也可以使用卡式爐代替木炭。
提高蔬菜攝取量 生菜包肉更健康
曾郁芳營養師也建議，在肉串上加入菇類（香菇或杏鮑菇）、彩椒或青蔥，文蛤可以搭配絲瓜和金針菇包在鋁箔紙中悶烤，肉片也可包青蔥、金針菇或杏鮑菇，烤肉片也可包上生菜（萵苣、美生菜或蘿蔓葉等），注意生菜應清洗乾淨並放冰塊低溫保存，避免細菌滋生，還可增加咀嚼時的水份量。
掌握正確烤順序 自製烤肉醬檢負擔
此外，改變順序，先從蔬菜類以及新鮮肉類搭配開始烤起，再來是全穀類（玉米或地瓜），最後才是加工食品類，先用新鮮食物填飽肚子後，自然就會減少加工食品類的攝取。
至於市售的烤肉醬可加入開水稀釋，或自製烤肉醬（如：醬油、蒜末、薑末、蔥花）搭配水果泥（如：芒果、鳳梨或柚子），再根據個人口味自行調整即可，不僅可以更突出新鮮食材的風味，也可大幅降低鈉攝取量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54929
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