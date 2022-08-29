國慶日搭台灣好行故宮南院線 白天嘗美食晚上看煙火

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁章梁表示，今年10月10日國慶焰火在嘉義故宮南院，搭乘「台灣好行故宮南院線」，是最方便的選擇，早上可以先到民雄、新港品嚐銅板美食，晚上再到故宮南院看焰火。另還推出限時優惠、加碼抽獎等好康活動！為慶祝中華民國生日快樂，只要名字有「國」、「慶」的鄉親，或是於10月10日出生的家庭組合（一組上限4人），便能免費搭好行遊故宮，限量3組；另加碼推出「銀髮專案」，公開募集50歲以上的樂齡銀髮族，免費搭好行輕鬆參拜新港奉天宮。
珊珊表示台灣真的是水果王國，今日吃到最驚豔的是來自民雄的牛奶鳳梨，吃起來甜又多汁。她笑說，以前在俄羅斯也有吃過鳳梨但非常的酸，讓她對鳳梨未有太多好感，因此在現場再次嚐到鳳梨後，真心覺得台灣的水果是世界最好吃的。另外民雄鵝肉的原味及煙燻味也令人意猶未盡。
翁章梁開玩笑說，要與珊珊聯手將台灣手工粉圓冰進軍俄羅斯，讓大家都能吃到與波霸珍珠不同口感的在地飲品。珊珊一口答應，逗得全場捧腹大笑。珊珊說，嘉義真的好吃、好玩，未來會大力邀請更多外國朋友來嘉義玩。
文化觀光局長許有仁歡迎全台愛好美食、喜歡傳統文化的民眾一同搭乘「台灣好行-故宮南院線」慢遊嘉義，享受嘉義人文、景觀、美食，更多資訊請上「台灣好行-故宮南院線」及官方臉書粉絲團「台灣好行-故宮南院線」查詢。