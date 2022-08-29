國慶日搭台灣好行故宮南院線 白天嘗美食晚上看煙火

嘉義縣文化觀光局於今 (29) 日上午舉行台灣好行故宮南院線發佈會，現場邀請俄羅斯籍的 WTO 姐妹會成員「珊珊」分享體驗心得，並與縣長翁章梁一起品嘗民雄鵝肉、肉包、鳳梨及新港飴、粉圓冰等在地美食，珊珊大口吃著擺滿桌的嘉義美食，直呼嘉義縣真的有好多美食。

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▲嘉義縣長翁章梁(左)與俄羅斯籍的WTO姐妹會成員珊珊(右)，一起推廣嘉義鳳梨等水果（圖／嘉義縣政府提供）

台灣好行故宮南院線串聯嘉義火車站、民雄火車站及嘉義高鐵站，沿途更停靠故宮南院、蒜頭蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、新港奉天宮、菁埔貓世界、中正大學、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、台灣菸酒嘉義觀光酒廠、民雄工業區服務中心（卡普秀醫美觀光工廠）、檜意森活村等站點。

翁章梁表示，今年 10 月 10 日國慶焰火在嘉義故宮南院，搭乘「台灣好行故宮南院線」，是最方便的選擇，早上可以先到民雄、新港品嚐銅板美食，晚上再到故宮南院看焰火。另還推出限時優惠、加碼抽獎等好康活動！為慶祝中華民國生日快樂，只要名字有「國」、「慶」的鄉親，或是於 10 月 10 日出生的家庭組合（一組上限 4 人），便能免費搭好行遊故宮，限量 3 組；另加碼推出「銀髮專案」，公開募集 50 歲以上的樂齡銀髮族，免費搭好行輕鬆參拜新港奉天宮。

珊珊表示台灣真的是水果王國，今日吃到最驚豔的是來自民雄的牛奶鳳梨，吃起來甜又多汁。她笑說，以前在俄羅斯也有吃過鳳梨但非常的酸，讓她對鳳梨未有太多好感，因此在現場再次嚐到鳳梨後，真心覺得台灣的水果是世界最好吃的。另外民雄鵝肉的原味及煙燻味也令人意猶未盡。

翁章梁開玩笑說，要與珊珊聯手將台灣手工粉圓冰進軍俄羅斯，讓大家都能吃到與波霸珍珠不同口感的在地飲品。珊珊一口答應，逗得全場捧腹大笑。珊珊說，嘉義真的好吃、好玩，未來會大力邀請更多外國朋友來嘉義玩。