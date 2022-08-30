NOW早報／余天見余苑綺最後容顏撕心裂肺！李亞萍哭癱軟

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余天在追思會上，不斷拿出手帕擦拭淚水，一旁的愛妻李亞萍也是雙眼紅腫，畫面令人鼻酸，余苑綺的老公Gary則是在一旁陪伴。而到了余苑綺的入殮儀式、瞻仰遺容時，余天直接放聲大哭，李亞萍嘴裡也喊著「哎唷」，在親友的攙扶下，慢慢走出背板，此外，藝人向娃稍早受訪時，被問到余苑綺的最後面容，她哽咽形容：「綺綺比以前還瘦很多。」
余祥銓昨也代表全家人在追思會上致詞，他哽咽地說：「親愛的二姊，我們大家都好想你，不知道這幾天，妳在天上在做什麼，是在唱著你最愛的歌，還是帶著你最愛的ㄚㄚ散步？弟弟每天晚上都好想夢到你，但你應該是知道我會激動、難過，所以你才沒有來見我，不過我相信你現在在天上一定很快樂，沒有病痛的折磨了。」最後也喊話余苑綺，下輩子還要當一家人。
今日天氣／今高溫炎熱！各地多雲到晴 山區易有短暫雷陣雨
根據中央氣象局預報，今（30）日各地天氣大多為多雲到晴，環境條件有利午後對流發展。清晨西半部地區有零星短暫陣雨，中午過後，西半部地區與東半部山區容易出現短暫雷陣雨，中南部午後降雨機率偏高，可能持續到晚上。
至於溫度方面，沒下雨時較為炎熱，各地高溫達32到35度。東半部、大台北、雲林、嘉義容易出現36度以上高溫，花蓮縱谷可能達到38度極端高溫。
北市民調落居第三 陳時中：支持我的人趕快跳出來
民進黨台北市長參選人陳時中昨（29）日晚間受前文化部長鄭麗君之邀，前往光點華山，觀看作家吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片：《他還年輕》。映前受訪時被問及民調跌到第三名，陳時中表示，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的人趕快跳出來」。
陳時中昨日出席《他還年輕》紀錄片活動，他表示，昨天被鄭麗君邀請到場，「鄭麗君推薦必是好片」，談到民調跌到第三名，陳時中也說，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的人趕快跳出來」。
鄭麗君則說，自己身為台北市民，一直對陳時中充滿期待。昨天也特別感謝陳時中來看紀綠片。她說，吳晟是偶像，因為一手務農、一手寫作，也參與民主運動社會運動，相信陳看了紀錄片，可以有更全面的文化思維，非常期待未來陳時中能夠重新把台北打造成文化首都、綠色城市。
另外，被問及社宅政策遭到台北市長柯文哲與無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，陳時中表示，柯市府的概念是將本求利，自己的概念是多給年輕人投資，如此年輕人也會回饋社會多一些。昨日活動包含陳時中發言人莊瑞雄、議員劉耀仁、參選人洪婉臻、邵維倫都到場。
韓美女演員柳珠恩驟逝！留遺書「對不起爸媽」 得年27歲
韓國女演員柳珠恩昨（29）日驚傳過世，得年27歲，她留下遺書向家人表達歉意，告訴父母、奶奶與哥哥對不起他們，但是她沒有生存下去的希望，因而走上絕路。
柳珠恩在2018年演出《Big Forest》出道，隨後還拍攝《朝鮮生存記》，她的哥哥在IG證實妹妹已經離世，生前留下一封遺書，除了向家人道歉外，也感謝親朋好友一路以來的支持；柳珠恩在遺書中傾訴自己日子過得很辛苦，沒有了活著的希望，「我非常想演戲，這是我的一部分，也是我的一切，但這真的很不容易。」
許光漢魅力征服韓國！現身引發機場暴動 8保鑣護送脫身
因偶像劇《想見你》風靡全亞洲的男神許光漢，9月初將在韓國舉辦兩場粉絲見面會，他28日提前抵達當地，穿著一身黑低調現身仁川機場，卻因超高人氣引起暴動，立刻被人山人海粉絲包圍，尖叫聲淹沒四周，他親切揮手打招呼，並接過粉絲送的信，被稱讚相當親民，隨後在8位保鑣護駕開路之下，才安全離開機場。
據悉，許光漢此行行程滿檔，預計會拍攝許多娛樂時尚雜誌之外，9月2日將出席朴河宣的Cinetown廣播節目，3、4日舉行兩場粉絲見面會，演出門票一開賣5分鐘就被秒殺，未能親臨現場的韓國影迷，也可透過直播平台Hello Live線上觀看，一起見證許光漢的魅力。
許光漢魅力征服韓國美眉，粉絲在社群平台笑言「得了許光漢中毒症」、「希望你吃好的、玩好的，在韓國有美好回憶」、「大家在機場太激動了，不要嚇壞寶寶」，大陸粉絲也都羨慕不已，猛誇他連揮手問候都好帥，戴著口罩也掩不住帥氣。
妹子當街互毆！她直接「扯內衣」 網見影片傻眼：走光了
近日中國流傳一段影片，兩名女子在大街上當場互毆，場面十分火爆，其中一名女子上衣都被撕扯下來，甚至連內衣都快被脫去，在街上直接走光，影片曝光後立即引發熱烈討論，不少網友看傻喊：「打得太激烈了吧！」
《網易視頻》近日曝光一段影片，畫面中兩名女子正在互毆，地點位在中國四川的街頭上，只見其中一名女子坐在對方身上暴怒狂打，而下方女子也不是省油的燈，瘋狂撕扯衣物還手。
在一陣激烈扭打後，上方女子從外衣被脫到僅剩內衣，身旁的人才趕緊上前勸架，錄影片的藏鏡人也在一旁大喊「內衣、內衣」，場面十分火爆及混亂，最後女子發現自己已經走光，才起身氣憤離去。
影片曝光後，不少網友傻眼喊，「打得太激烈了吧」、「兩個女生至於嗎」、「為了什麼吵成這樣」，也有網友怒罵藏鏡人，「為什麼不勸架一直拍？」、「邊拍邊叫好的更是一群人渣、社會垃圾」、「不勸架一直拍是什麼意思」。（編輯：郭佩蓉）