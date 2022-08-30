NASA半世紀來首發登月火箭！倒數前「引擎出包」喊停
美國國家航空暨太空總署（NASA），原訂當地時間29日試飛其歷來最強大的登月火箭，讓粉絲相當期待，卻因為4具巨大引擎其中1具發生溫度問題，被迫於最後一刻取消發射。
綜合外媒報導，做為NASA「阿提米絲計畫」（Artemis program）的首發，NASA原定於美東時間29日上午8時33分（台灣時間29日晚上8時33分），試射新一代登月火箭「阿提米絲一號」（Artemis 1）。身為50年前阿波羅17號（Apollo 17）太空人踏上月球後，最新的探月任務，意義非凡，連美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）都前往佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）附近，專程要觀看這次發射。
然而，由於4個引擎中的第3號引擎發生燃料洩漏問題，無法充分冷卻，NASA先是延後發射時間1小時，最後宣布取消。
「阿提米絲1號」為NASA「阿提米絲計畫」（Artemis program）的一部分，目標是在2024年前實現載人繞月飛行、2025年讓太空人再次登月，也為將來的火星探險鋪路，擔當本次試飛任務的是32層樓高、構造分為兩段的「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）火箭，以及「獵戶座」太空船（Orion）乘員艙，上頭載有3個測試用的假人。
據悉，最近1次的替代發射日期可能會是9月2日，但仍取決於引擎屆時的修復狀況如何。NASA局長尼爾森（Bill Nelson）表示，這是非常複雜的機器與系統，必須確保一切到位，在所有細節都準備就緒前，不應貿然將其「點燃」。