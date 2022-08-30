經濟差、疫情燒！中國地方財政吃緊　「花式罰款」亂象多

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報導指出，多起案例顯示，交通部門成為亂罰款的「重災區」，有些執法背離法治軌道，有的部門甚至推出了「罰款包月」項目，可謂花樣百出。早前有當地媒體爆料，中國北方某山區縣1年的一般公共預算收入才1億多元人民幣，但當地交通違章罰款1年竟然就「創收」了3000多萬元，撐起了地方一般公共預算收入的1/3，該縣據悉是煤炭運輸必經之地，許多運煤車輛進出都得經過，當地有幹部透露，縣裡工業不發達、企業較少，「領導要錢就找交警等執法部門」。
報導指出，有些地方的罰款衝動，主要源於缺錢的現實困境，可一缺錢就想著從企業、個人身上拿，很容易陷入「財政缺錢、罰款搞錢、營商環境惡化、企業用腳投票、稅基減少、更加沒錢」的惡性循環。
報導並引述專家看法，認為要想抑制地方政府「罰款式衝動」，關鍵還是要消除監管盲區，讓各職能部門在罰款時做到有法可依，透明執法，還要完善法律細則，讓一些處罰依據更加明確；同時降低地方上的罰款動力，最好是所有的罰沒收入都直接上繳中央財政。
專家認為下一步，各地各部門應該按照中國國務院辦公廳發布《關於進一步規範行政裁量權基準制定和管理工作的意見》，提出的法制統一、程序公正、公平合理等原則，細化寬泛的立法，增強法律的可操作性，縮小行政裁量的空間，抑制裁量的隨意性，將行政執法關進制度的「籠子」，將罰款納入法治的軌道，而不是偷偷地推向「創收」的管道。