繩縛女「綁單腿」搭公車！美背全部露出 真實身分找到了
常常我們在搭乘大眾運輸工具時，總是會遇到許多形形色色的人，有些人穿著清涼有些則是有特殊服飾裝扮，讓乘客都忍不住多看幾眼，進而成為網路話題。近日，就有網友瘋傳一組照片，一名女子除了露出美背之外，左腳竟然綁上繩子，獨特的穿搭瞬間吸引網友目光，該女子的真實身分也被網友搜出。
近日在微博瘋傳一組照片，只見一名女子穿著藍色細肩帶的小禮服，配戴黑色口罩，其衣服背面是大露美背的設計，且特別的是，該女子的腿還做了類似綑綁的束縛裝，而且只有左腿有綁，增添了無數的遐想空間。
照片在微博引起討論，不少網友紛紛回應「這是哪一位，真美」、「背部保養的超漂亮，但腿部這裝扮我可是第一次看過」、「束縛裝是時尚新造型嗎？」、「這繩子還挺像我們農村載捆豬的啊？現在也穿在人身上啦？」、「看了都心動了....不想下車了」另外，也有人提到「阿朱吧！他最愛這種束縛裝」、「是阿朱！最近才關注她，超美身材又好」、「身材挺好的阿朱！」
原來，該位女子是一位名為「阿朱」的外拍女模，在網路上小有名氣，過去在推特及微博都有相對較大尺度的照片，其中一系列就是繩索綑綁照，近期也因為一張在大陸地鐵被拍的照片，當時腳上還有繩索綑綁的痕跡，就讓不少人表示應該是剛工作結束後要返家，拍照時留下的痕跡，如今阿朱直接把束縛裝穿出門，讓網友全部驚嘆「太前衛了！」（編輯：張嘉哲）