屏東警逼網拍老闆辭退女員工！嗆聲：天天站崗讓你沒生意
屏東縣枋寮鄉有間網拍店時常協助警方調閱監視器，怎料，一名員警認出該店女員工丈夫有毒品前科，便要求老闆辭退該員工，還揚言「天天來站崗讓你這間沒生意！」對此，枋寮警分局在昨日深夜發出聲明，表示將會對該員警進行行政懲處。
律師李菁琪在臉書發文表示，這間網拍店是台一線車禍熱點，警方常常為了方便，跟店家調閱監視器畫面，在8月16日，看到一名毒品前科男子騎車載女員工來上班，當場進行搜身，但並沒有搜到任何可疑物品，沒想到隔天該名警察又到店內要調閱監視器，想要看看該店是否有毒品交易，並要求店主「不能雇用她」，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。
影片中可以聽到員警對著店家說：「你不能請她（女員工）啦！歹人啦！不然我介紹別人，我會騙你？（否則）我每天都來站崗，讓你們這間沒生意！」還嗆聲「如果你繼續請她，我會繼續來，對你們做生意不好，我就閒閒來給你亂一下。」
李菁琪痛批，先不論先生有前科到底跟太太有什麼關係好了，就算是員工本人有前科，也不應該這樣阻礙更生人求職，她也質疑，「屏東縣警察局要不要出來面對？你們是這樣追殺社區治安人口的？要不要乾脆誅九族連坐，還是要學古日本搞村八分？」連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰？
對此，枋寮警分局在昨（29）日深夜發出聲明，表示經過調查確認員警用詞不當，讓當事人感受不佳，將會進行行政懲處並加強教育訓練。（編輯：孫唯容）