醫：牙周病發展時程長　及早防治避免全身壞光光！

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牙周組織扮演著「地基」的角色，如果遭到嚴重破壞會使牙齒鬆動、脫落，不僅影響美觀更對健康造成很大的危害！社團法人中華民國家庭牙醫學會理事長、臺大醫院牙科部牙周病科主治醫師王振穎表示，牙周病往往是由於刷牙沒刷乾淨，導致牙菌斑附著在牙齒上，長時間下來反覆刺激、破壞牙周組織，最終導致缺牙並對全身健康造成危害。
牙周病發展時程長 晚期恐引發三大疾病
我國牙周病盛行率約為8成，年齡層以50歲以上為大宗，王振穎理事長說明，牙周病是因牙菌斑長時間的累積後所致，初期不太可能引起疼痛，民眾往往是病程後期牙痛了才就醫治療，因此中老年牙周病患者數較多，且常伴隨嚴重的牙周病症狀。
王振穎理事長補充，缺牙使咀嚼能力變差，間接影響腸道的營養攝取狀況，且多項研究指出，不良的咀嚼能力更容易罹患失智症，此外，牙周病也可能會增加罹患心血管疾病及糖尿病的風險。
落實口腔清潔及口腔檢查123 防治牙周病
每日做好口腔清潔是守護口腔健康的根本之道，王振穎理事長也呼籲民眾，雖然牙周病可以根治，但復發率高，自年輕就養成良好的口腔保健習慣更能確保未來擁有健康的中老年生活，因此建議民眾落實「口腔檢查123」來防治牙周病：每「1」年接受健保補助「2」次洗牙，每天自我檢查「3」步驟（如以下說明）。
一、吃硬的食物時和刷牙時確認牙齒有沒有流血；
二、看看牙齒隙縫是否愈來愈大、牙齒變長或牙齦是否有萎縮現象；
三、用手、舌頭或牙刷去按壓牙齦時，確認牙齦是否有腫脹、疼痛或出血的狀況。
台灣士卓曼為國民健康貢獻心力
台灣士卓曼醫療器械有限公司總經理楊松表示，士卓曼始終堅持著科學研究及醫學實證的理念，秉持瑞士精工的一貫精神，此外，過去台灣士卓曼曾贊助南澳部落的六寶媽吉娃斯做全口植牙修復，讓她不再因缺牙而為健康及生活困擾，期盼未來可以幫助更多偏鄉及弱勢族群，提升社區口腔健康。
楊松總經理也透露年底將會響應士卓曼全球性的活動，鼓勵女學生及女性牙醫師堅持自己的職涯發展，未來也預計與各學會及牙科相關學院緊密合作，在教育及醫療衛教活動貢獻心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54955
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