美媒：拜登擬要求國會批准售台魚叉、響尾蛇飛彈

我是廣告 請繼續往下閱讀
Politico報導，這項估計規模11億美元（約新台幣337億元）的軍售案仍處於早期階段，內容包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元（約新台幣26億元）的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元（約新台幣201億元）的延長監視雷達合約。據悉，響尾蛇飛彈將可掛載於美售台的F-16戰鬥機。
一旦拜登政府發出正式通知，美國聯邦參議院外交委員會與眾議院外交事務委員會的民主黨籍主席與共和黨首席議員必須簽署這項軍售案，才算真正敲定。報導說，美國國會議員很可能批准這項軍售，但因美國國會仍在休會，整個進程可能受到拖延。
這兩個委員會的國會議員目前都未立即公開作出回應。
路透社上週報導，美國總統拜登政府與美國國會議員都強調持續挺台，且目前還有售台項目正在進行批准，可能於未來幾週或幾個月宣布。
但3名消息人士透露，目前重點將放在維持台灣目前軍事系統和履行即有訂單上，而不是提供更可能加劇與中國已經日趨熾熱緊張關係的新武器。由於事涉敏感，消息人士要求不具名。
白宮和國務院發言人皆未立即回應針對Politico報導置評的要求。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110830