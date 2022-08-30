聯準會放「鷹」、熱錢撤 新台幣早盤再貶見30.462元
美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋「鷹」後，美元多頭氣勢高 ，美元指數一度來到109.48，創下20年新高，之後因歐元急升而回落至108.7，亞洲主要貨幣兌美元在經歷前一天大貶後，今（30）日早盤升貶互見，新台幣兌美元在開貶後，一度回升，但在台股反彈無力及外資續匯出之下，馬上又回貶，更一度下探30.462元、貶值6.6分。
美國聯準會主席鮑爾聲稱將長時間維持利率在高水位的言論後，美元指數一度升至20年高點，加上美債殖利率飆升，2年期公債殖利率觸及15年高點，約為3.49%，也為美元提供支撐。不過，美元指數觸頂後，因歐元急升而回落至108.7，而亞洲主要貨幣經歷前一交易日的大貶，今日升貶互見，其中韓元早盤來到1345.65兌1美元，日圓在138.47兌1美元價位，而人民幣兌美元中間價續貶來到6.8802元。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.42元、貶值2.4分開出，在台股翻紅小漲，加上美元指數高點回落，新台幣兌美元一度也也止貶回升來到30.39元、升值0.6分，但隨後在台股反彈無力及外資續匯出，加上美國周五將公布非農就業數據，新台幣貶壓仍沈重，之後又翻貶，更一度下探30.462元、貶值6.6分，目前在30.46元震盪。