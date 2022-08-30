孫子和兒子差別待遇！萬人爆笑＋1：原來大家都是撿來的
爺爺、奶奶寵孫無極限！一名網友在臉書PO文感嘆，自己小時候哭鬧不吃飯，嚴厲的爸爸就會直接整碗倒掉，現在外甥不吃飯，爸爸不僅一口一口餵，竟然還要原PO用海苔包成精美小壽司，讓她笑喊「孫和兒的差別，孫是寶，兒是草。」文章公開後引發萬人共鳴，分享自身案例笑喊「原來大家都一樣是撿來的」。
根據原PO在「爆怨公社」中提到，以前自己不吃飯時，爸爸就會整碗拿去倒掉，現在外甥若不吃飯，身分轉變成阿公的爸爸，就會一口一口親自餵飯，甚至要求原PO變身「壽司大師」，幫外甥把飯用海苔包起來，「他吃完還會說『阿姨妳真的好厲害哦！妳做的壽司是全世界最好吃的壽司，妳可以當壽司大師了！』」讓原PO爆笑表示「煩欸！你少塞ㄋㄞ（撒嬌）收買我啦，我在瞪你阿公 」。
爸爸對孫子和孩子的差別待遇，讓原PO忍不住吐槽「孫和兒的差別，孫是寶，兒是草」。貼文意外引發萬名網友共鳴，分享自身爆笑案例「孩子不打不成器，孫子打不得罵不得」、「我們以前被揍到要死不活，現在兇我女兒一下就叫我有話好好說」、「小時候看電視玩電腦都被限制時間，看到孫子，零食、電視完全沒限制」、「我爸也是啊，真的很誇張，以前我不小心打翻碗，要打又要半蹲提水桶，我兒子不吃飯直接打翻碗，我爸說，沒關係啦，擦擦就好」。（編輯：鍾怡婷）