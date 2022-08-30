校長是狼！綠委轟盧秀燕消極卸責　籲立刻停職、擴大調查

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張廖萬堅強調，教育部作為校園性平案件的中央主管機關，應追究台中市政府消極不作為的行政責任，並儘快建立相關案件的調查處理程序，避免類似因台中市府推拖，而讓受害者遭到二度傷害的情況一再發生。
何欣純表示，盧秀燕既然自稱媽媽市長，更應愛市民如女、如子，雖然國有國法、但家也有家規，台中市政府具有絕對的行政調查權，就看台中市政府要不要認真做、努力執行。但是4個月過去了，這次大家為什麼這樣憤怒，一同站出來幫忙發聲，就是因為看到台中市府教育局的怠惰不作為、還推諉卸責。
何欣純質疑，是不是輿論壓不住，就用轉移焦點的方式處理，處理手法相當粗魯、更近乎粗暴，在各界的指責與壓力下，市府才不得不啟動調查，難怪各界對市府有包庇、放水、打假球的疑慮，現在發現紙包不住火、風向不對了，所以才緊急營造送地檢署偵辦的假象，整包通通丟給地檢署調查，再來甩鍋給基層學校，無疑就是想轉移焦點來卸責，標準「斷基層的尾，求市府自己的生」。
林靜儀表示，看到這個事件投訴者受害的整個過程，心裡非常難過；但是更想不到的，是後續逐漸在社群媒體中看見，這位老師曾經教過的學生，包括男學生感受到老師莫名的威脅感，和女同學彼此要提醒「小心老師」的那種莫名恐懼不安的歷程。而這樣長期、扭曲甚至錯誤的行為，在A小姐選擇發聲之後，竟然未能在市府正常程序管道中獲得重視、甚至被延宕、被壓抑；A小姐想要保護更多學弟妹的希望，反而受到二次傷害。林靜儀也認同人本基金會昨天的訴求，應該立刻停職、擴大調查、負起行政責任，市府不要以司法程序來造成壓力使更多受害者噤聲。
范雲則說，台中市政府教育局應該負起主管機關應有的責任，如此重大的師對生性侵、性騷擾案件，不應該因受害人處在不同縣市而有不同的對待。另外，她表示，20年的刑法追訴期對這些學生來說根本不夠，應該要自成年起算。
范雲也說，利用權勢性侵害者，應該要加重其刑，目前刑法權勢性交罪不承認違反被害人意願已提法案修正；另外，懲處加害人的時候被害人要可以表達意見，性別事件在性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都可以提出申復。
范雲也提到，進到教評會審議行為人是否解聘、不續聘、停聘時，當事人只剩教師本人，只有教師可以提出教評會委員迴避申請、對教評會決議不服提出救濟，讓受害學生無法伸張正義。教評會應納入學生主體，還給學生當事人地位以及救濟權利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110