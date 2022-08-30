軒嵐諾恐成今年第一個強颱！為何能猛爆成長？氣象局揭秘

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軒嵐諾颱風從週日（8/28）下午生成後，強度幾乎呈現三級跳，一天就增強為中颱，再過一天已經逼近強颱等級，究竟原因為何？氣象局指出，軒嵐諾颱風生成的緯度雖然較高，但正好躲過位在東南方比較強的垂直風切環境，加上往西移動過程中海溫高，洋面上也幾乎沒有任何阻礙，因此強度才能這樣「猛爆式」成長。
雖然以最新氣象局預測路徑來看，週四到週六（9/1~9/3）軒嵐諾颱風移動到琉球附近海面時，這段期間因為失去導引氣流而在原地打轉，之後隨著北方高壓東退而開始慢慢北轉，路徑有點類似「打勾勾」慢慢遠離，由於距離台灣最近大約還有500公里，發布海上警報機率偏低，但仍然有「兩大變數」有待觀察。
氣象局表示，目前影響軒嵐諾颱風路徑最大的因素，除了高壓導引氣流以外，就是在颱風南南西方的低氣壓。這個低氣壓目前與軒嵐諾相距約800公里，未來也有持續發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，一旦成颱強度達到一定的規模，兩者互相牽引之下，很有可能導致軒嵐諾路徑更向西南方移動，對台灣威脅就會明顯增加。「即便這個低氣壓未來被軒嵐諾拉扯而減弱，雲系也可能併入軒嵐諾颱風的環流中，導致軒嵐諾的外圍環流明顯擴大，從目前220公里擴大到280公里都有可能，如此一來就有機會進一步影響到台灣附近海面及陸地天氣，需要特別留意。」
另一方面，軒嵐諾颱風週末逐漸北轉，是受到北方高壓東退影響，但如果北轉角度不夠大，也可能比較偏向台灣方向，這點也是氣象局特別關注的地方。