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軒嵐諾恐成今年第一個強颱！為何能猛爆成長？氣象局揭秘

▲中颱軒嵐諾持續往西移動過程中，受到南南西方的低氣壓（箭頭處）影響，未來路徑可能還有變數，氣象局正密切關注中。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中颱軒嵐諾持續往西移動過程中，受到南南西方的低氣壓（箭頭處）影響，未來路徑可能還有變數，氣象局正密切關注中。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-30 11:20:032022-08-30 11:22:22

今年第11號颱風「軒嵐諾」昨（29）日下午2時增強為中度颱風後，還在快速增強中，甚至昨晚在衛星雲圖上已經可以清楚看見颱風眼出現，顯見中心風速非常驚人，中央氣象局研判，未來24小時內軒嵐諾颱風就有機會發展成為「強烈颱風」，這也將是今年西北太平洋上第一個強颱。而未來軒嵐諾颱風是否侵台，最大的關鍵點有兩個，首先是和南南西方的低氣壓互相牽引狀況，以及週末北方槽線東移過程中是否使高壓東退，影響軒嵐諾北轉的角度，氣象局正密切觀察中。

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根據氣象局最新觀測資料顯示，中颱軒嵐諾目前中心位置在台北東方1590公里海面上，以時速27轉24公里速度朝西轉西南西方移動，目前中心附近最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。而氣象局對於颱風強度的劃分，是依據近中心最大風速判定，只要達到每秒51公尺以上就算是「強烈颱風」，因此軒嵐諾目前已經相當接近中颱上限逼近強颱等級。

軒嵐諾颱風從週日（8/28）下午生成後，強度幾乎呈現三級跳，一天就增強為中颱，再過一天已經逼近強颱等級，究竟原因為何？氣象局指出，軒嵐諾颱風生成的緯度雖然較高，但正好躲過位在東南方比較強的垂直風切環境，加上往西移動過程中海溫高，洋面上也幾乎沒有任何阻礙，因此強度才能這樣「猛爆式」成長。

雖然以最新氣象局預測路徑來看，週四到週六（9/1~9/3）軒嵐諾颱風移動到琉球附近海面時，這段期間因為失去導引氣流而在原地打轉，之後隨著北方高壓東退而開始慢慢北轉，路徑有點類似「打勾勾」慢慢遠離，由於距離台灣最近大約還有500公里，發布海上警報機率偏低，但仍然有「兩大變數」有待觀察。

氣象局表示，目前影響軒嵐諾颱風路徑最大的因素，除了高壓導引氣流以外，就是在颱風南南西方的低氣壓。這個低氣壓目前與軒嵐諾相距約800公里，未來也有持續發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，一旦成颱強度達到一定的規模，兩者互相牽引之下，很有可能導致軒嵐諾路徑更向西南方移動，對台灣威脅就會明顯增加。「即便這個低氣壓未來被軒嵐諾拉扯而減弱，雲系也可能併入軒嵐諾颱風的環流中，導致軒嵐諾的外圍環流明顯擴大，從目前220公里擴大到280公里都有可能，如此一來就有機會進一步影響到台灣附近海面及陸地天氣，需要特別留意。」

另一方面，軒嵐諾颱風週末逐漸北轉，是受到北方高壓東退影響，但如果北轉角度不夠大，也可能比較偏向台灣方向，這點也是氣象局特別關注的地方。

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