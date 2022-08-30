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軒嵐諾恐變強颱！「這3天」最接近台灣　降雨熱區曝光　

▲軒嵐諾未來一天仍穩定向西移動，並會在週四到週六（9/1~9/3）最接近台灣，屆時導引氣流減弱，颱風可能會有「打轉」現象。（圖／氣象局提供）
▲軒嵐諾未來一天仍穩定向西移動，並會在週四到週六（9/1~9/3）最接近台灣，屆時導引氣流減弱，颱風可能會有「打轉」現象。（圖／氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-08-30 11:37:452022-08-30 12:46:26

今年第11號颱風「軒嵐諾」28日生成後，強度就不停快速發展中，昨（29）日下午2時已增強為中度颱風，而今（30）日中央氣象局表示，未來24小時內軒嵐諾還會繼續增強，不排除成為強烈颱風；路徑上，軒嵐諾未來一天仍穩定向西移動，並會在週四到週六（9/1~9/3）最接近台灣，屆時導引氣流減弱，颱風可能會有「打轉」現象，一旦路徑偏西，氣象局就不排除發布海上警報，正密切關注中，提醒民眾要特別留意。

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根據氣象局最新觀測資料顯示，軒嵐諾颱風今早8時的位置在台灣東方約1600公里，以每小時27轉24公里速度向西轉西南西方向移動，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，七級風暴風半徑 220 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

氣象局預報員劉宇其指出，31日開始，軒嵐諾附近受到北邊太平洋高壓的導引氣流開始減弱，預計週四到週六（9/1~9/3）會移動到琉球附近，這段時間將是最接近台灣陸地的時候，距離約台灣東方約500多公里，屆時移速大幅降低，甚至會原地打轉滯留，但就目前路徑，直接影響台灣機率不大，劉宇其提到，軒嵐諾預估會在9/3北上，9/4離開，但不排除打轉後，路徑偏西逼近台灣，屆時就不排除會發布海上颱風警報。

此外，值得注意的是，劉宇其表示，目前在軒嵐諾的東南側約800公里，有另外一個低氣壓正在發展當中，兩者在未來在移動路徑上，可能會出現藤原效應而有互相牽制的狀況，從氣象局發布的颱風路徑圖也可發現，9/1~9/2間，軒嵐諾有往西南偏移的情況，而會往南偏移的原因，就是受到南方低氣壓的影響所導致。

至於天氣部分，今明兩天（8/30~8/31），主要還是夏季天氣型態，上半天晴朗炎熱，需注意「午後雷陣雨」的發生，其中雲林以南的地區，仍會有較大的雨勢出現，這樣的降雨一直到今晚之後會逐漸緩和；但31日晚間開始，受到軒嵐諾外圍環流影響，31日晚間至9月1日，會先從台灣北部、東北部、東部開始降雨，到了9/2、9/3，颱風更加接近，其他地區也會出現短暫陣雨，氣象局也不排除北部山區、基隆北海岸等，出現局部性大雨和豪雨發生。

▲氣象局預估，軒嵐諾颱風週四到週六最接近台灣陸地，受到外圍環流影響，北台灣恐成降雨熱區。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，軒嵐諾颱風週四到週六最接近台灣陸地，受到外圍環流影響，北台灣恐成降雨熱區。（圖／中央氣象局提供）

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