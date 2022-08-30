軒嵐諾恐變強颱！「這3天」最接近台灣　降雨熱區曝光　

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氣象局預報員劉宇其指出，31日開始，軒嵐諾附近受到北邊太平洋高壓的導引氣流開始減弱，預計週四到週六（9/1~9/3）會移動到琉球附近，這段時間將是最接近台灣陸地的時候，距離約台灣東方約500多公里，屆時移速大幅降低，甚至會原地打轉滯留，但就目前路徑，直接影響台灣機率不大，劉宇其提到，軒嵐諾預估會在9/3北上，9/4離開，但不排除打轉後，路徑偏西逼近台灣，屆時就不排除會發布海上颱風警報。
此外，值得注意的是，劉宇其表示，目前在軒嵐諾的東南側約800公里，有另外一個低氣壓正在發展當中，兩者在未來在移動路徑上，可能會出現藤原效應而有互相牽制的狀況，從氣象局發布的颱風路徑圖也可發現，9/1~9/2間，軒嵐諾有往西南偏移的情況，而會往南偏移的原因，就是受到南方低氣壓的影響所導致。
至於天氣部分，今明兩天（8/30~8/31），主要還是夏季天氣型態，上半天晴朗炎熱，需注意「午後雷陣雨」的發生，其中雲林以南的地區，仍會有較大的雨勢出現，這樣的降雨一直到今晚之後會逐漸緩和；但31日晚間開始，受到軒嵐諾外圍環流影響，31日晚間至9月1日，會先從台灣北部、東北部、東部開始降雨，到了9/2、9/3，颱風更加接近，其他地區也會出現短暫陣雨，氣象局也不排除北部山區、基隆北海岸等，出現局部性大雨和豪雨發生。