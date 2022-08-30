張善政昔談誠信卻爆抄襲　民進黨：「偽善抄人」應退選

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謝子涵接著說，根據今天週刊爆出張善政主持的研究報告，用「英翻中」、「簡轉繁」、複製貼商業周刊文章，甚至抄用農委會資料等花式抄襲方式，涉嫌詐取農委會的5700萬元的研究經費，張善政作為康乃爾博士，也在大學擔任過教授，指導過學生寫論文，自己卻涉嫌用花式拼貼方式來寫研究報告，讓人不禁好奇，張善政怎麼好意思在大秀自己的博士論文同時，說得出「誠信比學問重要」的話呢？
另外，依照媒體報導指出，張善政交出的第三年結案報告更為離譜，只有6頁且不公開，卻領走國家1740萬元，這樣一字千金的結案報告，不知道是多厲害的內容，有沒有同樣涉及抄襲複製貼上？
針對張善政今日面對媒體詢問時，辯稱這是蒐集整理國外資訊，謝子涵表示，這個案子的名稱是「分析與規劃」，並非只是「蒐集」而已，且蒐集也並非「複製貼上」。況且有些報告內容是抄自農委會網站，「難道農委會花錢請人來複製貼上自己的網站嗎？」張善政說法顯然無法說服大眾，張善政應該更正式向全民報告他是如何撰寫並從政府領走近6000萬元的公帑。
謝子涵強調，近期，國民黨提名的參選人，從台北市議員參選人林杏兒、南投縣長參選人許淑華、南投縣議長何勝豐，到今天桃園市長參選人張善政，都被媒體爆出涉嫌抄襲，皆有重大誠信問題，在此，除了呼籲張善政應公開說清楚講明白，更要求國民黨主席朱立倫，不要再悶不吭聲、避而不談，公開為提名誠信有瑕疵的參選人，向國人道歉。