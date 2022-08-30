巷仔內／華映從世界第一到關廠破產　大同林家成關鍵

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中華映管股份有限公司，簡稱華映，成立於1971年，曾是台灣面板五虎之一。而在「面板五虎」之前，華映還曾是全球最大彩色映像管製造工廠。在1970年代，華映從做黑白電視的單色映像管起家，後來1980年進入彩色映像管年代，華映與日本東芝合作引進技術，之後在馬來西亞、福州、英國蘇格蘭都有設廠，坐上全球最大的彩色映像管大廠的位置，也成為台灣推向「顯示器王國」的世界舞台的開端。
彩色映像管輝煌年代景氣好時，華映曾經連續七、八年每年都賺進一個股本成為大同集團金雞母。後來大同又引進日本三菱技術，成為台灣第一個引進大尺寸TFT-LCD面板量產技術的生產廠，大同等於跨入顯示器平面化、大尺寸面板領域，而這也開啟了台灣顯示器產業大時代，友達前身達碁、彩晶、廣輝、奇美電子都相繼從日本引進相關技術。
但後來面板市場競爭激烈、技術日新月異，投資成本也越來越大，再加上金融海嘯與之前國外對面板產業進行大規模的反托拉斯訴訟，面板產業大洗牌整併潮成為「面板慘業」，華映也在這波低潮下苟延殘喘。不過最重要還是華映跟不上科技推進的腳步、機器設備老舊，最終只能面臨被市場淘汰的命運。
華映從世界第一的輝煌到沒落關廠，除了受到國際大環境影響外，外界也認為大同林家的管理經營為華映成敗的關鍵。彩色映像管年代，大同創辦人林挺生把當時還在美國留學的二房次子林鎮源召回負責華映，結果成功讓已經連續虧損10年的華映轉虧為盈，但後來大同發生內爭內鬥，也讓華映從此改變命運。
外傳創辦人林挺生原本規劃大同由大房長子林蔚山與妻林郭文艷掌權，華映則由二房次子林鎮源主事。但之後林鎮源被無預警換掉，改由二房三子林鎮弘接任華映董座，只是林鎮弘位子還沒坐穩也遭到撤換，華映就此改由大房一方來掌控。至於其他人呢？林挺生、林鎮源相繼病逝，而林鎮弘後來也以華映前董事長的身分，因反托拉斯案到美國服刑坐牢，大同集團大房經營權也在2020年變天，讓人不勝唏噓。
由於家族掌權一直給人財務不透明的印象，再經過幾波高層人事更換，市場競爭激烈與技術跟不上，內憂外患都讓華映元氣大傷。2018年華映聲請重整和緊急處分，後因供應商斷料，生產線停工，2019年5月華映下市，同年聲請破產，2022年8月29日，因華映不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，經桃園地方法院正式裁定宣告破產，華映落寞走入歷史。