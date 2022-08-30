PLB／林書豪前隊友！暴龍NBA洋將加盟夢想家

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現年29歲的米勒身高6呎7吋（約201公分），曾於美國男子職業籃球聯賽（NBA）中效力多倫多暴龍隊，並具三年完整的賽季經驗，更是2019年NBA總冠軍暴龍隊的成員之一。除NBA外，他也曾至德甲聯賽以及義大利、波多黎各一級聯賽征戰，累積豐富的賽場經驗。
米勒屬攻防兼具的鋒衛搖擺人，防守端上具優異的身材條件與防守意識，進攻方面更擁有優秀的持球突破與外線投射能力，於NBA職涯中，米勒共出賽53場例行賽，三分球命中率超過四成。2021-22賽季，他加盟波多黎各一級聯賽的烏馬考灰人隊（Grises de Humacao），出賽10場賽事，場均貢獻14.9分、2.6籃板、1.2助攻，三分球命中率達37%。
台新夢想家總經理韓駿鎧表示，很開心米勒可以加入我們的家庭，他的打法全面，具有優秀的三分投射能力，更有無私的球風，相信可以很快融入我們團隊之中。韓駿鎧總經理也特別提到，一個成功的球隊需要擁有曾經待過冠軍球隊的球員，不但能夠注入強烈的企圖心，更可以分享冠軍球隊的氣氛以及經驗予隊友，「就像去年簡浩加入後所帶來的化學效應，我們也希望洋將能夠為我們的奪冠之路帶來正面效益！」
總教練朱利爾斯（Kyle Julius）也表示，米勒是一位高水準的全方位球員，可以更加鞏固我們強悍、團結的球隊文化，「相信他在攻防兩端都可以造成對手對位上的壓力與麻煩，我們已經迫不急待他的加入！」
提到首度來到亞洲征戰，米勒表示，他非常開心可以加入夢想家，夢想家是一支團隊文化風格強烈的球隊，他非常渴望能夠趕快與隊友相見並加入訓練，米勒也別提到，今年會與老婆、女兒一同來到台灣生活，「我沒有去過台灣，不過身邊的人都說台灣非常適合居住，人們都很友善，我與家人都很期待要來到台中生活，也準備好要在主場打出精采的賽事了！」
米勒與家人將於近期抵台，預計會於9月初跟隨球隊投入訓練。