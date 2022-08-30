李鴻淵行刑式槍殺4人！檢察官求處死刑　6大理由曝光

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李鴻淵與洪女在事後都離開康健生計，不過，此事也成為李心中芥蒂，選在今年7月14日時持槍進入康建生技公司行刑式射殺5人，釀成4死1重傷慘劇，連帶無辜的賴鋕卿（賴敏男胞弟）都狠心殺害。
犯後，李鴻淵還騎著機車逃亡，還沿途製造斷點，最終求助於賴姓友人在台中所開設的養生館夾層中，遭警方逮捕，落網時更對著媒體高喊，「我要報仇」，如今也遭檢方依殺罪等起訴，並求處死刑，而李鴻淵人至今還被押在南投看守所中。
南投地檢署指出，李鴻淵僅因8年前之職場糾紛，竟然萌生殺害前同事含創辦人賴敏男、園藝課課長劉慶杉等5人，且事前縝密規劃復仇計畫，甚且連與其並無宿怨，對著不慎誤入工寮賴鋕卿痛下殺手。
李鴻淵在行兇前，還先以手銬銬住賴鋕卿及劉慶杉，使2人在遭到殺害前，身心蒙受莫大恐懼，隨後便騎車進入廠區，殺害創辦人賴敏男的女兒賴彥予與會計主任張家綺，賴敏男聞聲查看，遭到李鴻淵殺追式開槍，第一發子彈並未射中賴敏男，反而射穿辦公室玻璃，李鴻淵殺紅眼，立即再朝賴敏男頭部補開1槍，顯見殺意甚堅；檢方認為，李鴻淵所為殺人犯行，確屬公政公約第參編第6條第2項所謂「最嚴重的犯罪」，毫無疑義。
檢方表示，李鴻淵犯後遭警拘提到案後，更還公然對媒體表示，「我是為了報仇」而犯下本案，得意洋洋且毫無悔意，直到李鴻淵遭檢方聲押獲准後才表露悔意。
檢方也表示，於本案偵查中，李鴻淵尚未有何實質賠償被害人家屬之舉，難認其對被害人家屬所受痛苦，已盡何等彌補之努力。故檢察官在衡量其犯罪動機、犯罪時所受之刺激、與被害人之關係、犯罪所生之危害、犯罪手段與犯後態度等量刑因子，認為李鴻淵已符合判處死刑之要件，而有受法院判決死刑之高度可能，對其求處死刑，以昭炯戒。（編輯：孫唯容）