COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

李妍瑾憂鬱症發作「爬陽台想跳樓」　差點讓甄莉家變凶宅

▲李妍瑾曾差點讓甄莉家變凶宅。（圖／中天提供）
▲李妍瑾曾差點讓甄莉家變凶宅。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-08-30 14:06:42

節目《同學來了》將播出「口口聲聲說是好閨密，踩到這些地雷卻吵到不要不要的」，其中甄莉與李妍瑾的好感情眾所皆知，2人也曾同住一個屋簷下，不過甄莉就爆料李妍瑾差點讓她家成為凶宅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
甄莉說：「李妍瑾之前去上海發展，只要回台灣就是住我家，我也沒跟她收費用，我有3間房間，她可以隨便挑，愛睡哪就睡哪。」而李妍瑾主動整理家務、細心照料兒女的舉動，更讓甄莉覺得窩心。但讓甄莉沒料到的是，李妍瑾竟害她家差點變凶宅：「她那時因為感情的事心情不好，憂鬱症又發作，她半夜在我家狂哭，我安慰她到要睡了，結果我一回房間洗澡，她爬上我家陽台，差點從上面跳下去。」李妍瑾則解釋：「我是遺傳性的憂鬱症，憂鬱症講出來不丟臉，反正藥物控制，加上多看一些好的東西，就會比較好。」

▲李妍瑾目前在家足不出戶，擔心黑道危及人身安全。（圖／翻攝李妍瑾FB）
▲李妍瑾自爆有遺傳性憂鬱症。（圖／李妍瑾臉書）
貝童彤與周宜霈（大牙）關係好到曾聽過對方的恩愛聲：「我們以前住對門，有一次出門聽到有小貓咪的聲音，我就貼在她門上聽，沒想到外表看起來是母老虎，『這時候』是小貓咪啊！」安心亞就好奇被形容是「母老虎」的周宜霈，是否有和其他黑澀會美眉吵過架？貝童彤則笑說，每位成員都被她罵哭過。

▲貝童彤與周宜霈關係好到曾聽過對方的恩愛聲。（圖／中天提供） 
▲貝童彤與周宜霈關係好到曾聽過對方的恩愛聲。（圖／中天提供） 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

陳文茜肺腺癌開刀「邊吸氧邊咳血」　赴美前打33天抗生素

小S長期失眠「累到躺著化妝」　求許雅鈞把房間變飛機艙

余天見余苑綺「最後容顏」撕心裂肺　李亞萍哭到需人攙扶

向娃曝余苑綺最後面容　勸余天「栽培後輩」完成愛女遺願

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀