李妍瑾憂鬱症發作「爬陽台想跳樓」 差點讓甄莉家變凶宅
節目《同學來了》將播出「口口聲聲說是好閨密，踩到這些地雷卻吵到不要不要的」，其中甄莉與李妍瑾的好感情眾所皆知，2人也曾同住一個屋簷下，不過甄莉就爆料李妍瑾差點讓她家成為凶宅。
甄莉說：「李妍瑾之前去上海發展，只要回台灣就是住我家，我也沒跟她收費用，我有3間房間，她可以隨便挑，愛睡哪就睡哪。」而李妍瑾主動整理家務、細心照料兒女的舉動，更讓甄莉覺得窩心。但讓甄莉沒料到的是，李妍瑾竟害她家差點變凶宅：「她那時因為感情的事心情不好，憂鬱症又發作，她半夜在我家狂哭，我安慰她到要睡了，結果我一回房間洗澡，她爬上我家陽台，差點從上面跳下去。」李妍瑾則解釋：「我是遺傳性的憂鬱症，憂鬱症講出來不丟臉，反正藥物控制，加上多看一些好的東西，就會比較好。」
貝童彤與周宜霈（大牙）關係好到曾聽過對方的恩愛聲：「我們以前住對門，有一次出門聽到有小貓咪的聲音，我就貼在她門上聽，沒想到外表看起來是母老虎，『這時候』是小貓咪啊！」安心亞就好奇被形容是「母老虎」的周宜霈，是否有和其他黑澀會美眉吵過架？貝童彤則笑說，每位成員都被她罵哭過。
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