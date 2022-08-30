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T1／海神戰力升級 優質長人王詠誠加盟

▲王詠誠加盟高雄全家海神隊。圖／高雄全家海神隊提供
▲王詠誠加盟高雄全家海神隊。圖／高雄全家海神隊提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-30 14:13:37

衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊團隊戰力持續補強，今（30）日宣布與王詠誠完成簽約。24歲、196公分的王詠誠允文允武，政治大學廣告系畢業後曾披九太科技籃球隊戰袍，自律極高且企圖心十足，個人爆發力、防守能動性備受教練團期待。

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「沒有想過能這麼快就踏上T1，當然要把握機會拚一把。」王詠誠出身HBL名校能仁家商，國小是棒球隊，國中棄棒從籃，曾入選U18亞青男籃，能仁畢業後與當時其他球員選擇不一樣的路，成為政大雄鷹首屆球員，學業、球技兼修，109年助政大收下UBA公開一級隊史首冠。

去年加入高雄九太科技，王詠誠擔任替補4號位表現稱職，不時有驚豔之作。近幾次個人訓練，王詠誠前鋒、中鋒訓練都主動加入展現積極度，除盡快跟上學長腳步，也要求自己逐步轉型３號位，因應更高層級的挑戰，

助理教練朱永弘觀察到，王詠誠196公分但有優異的移動能力，可守到小前鋒，兼具爆發力，未來若能再培養穩定外線能力，「希望他朝防守大鎖邁進，成為能守、能快攻、能外線。」

初來乍到海神隊，王詠誠並非全然陌生，他與蘇文儒、呂威霆、邱子軒在UBA都曾同場較勁，107學年預賽面對還曾在二度延長賽絕殺義守，蘇文儒、呂威霆正好是苦主，如今對手變隊友，互相鼓舞激勵。

王詠誠直言，海神團隊氛圍與其他球隊很不同，「學長都不藏私，教練也都會耐心提點。特別的是全隊自主性很高，不管是主動詢問自主投籃場地或練習態度，都是我所嚮往的，也提醒自己要比學長更努力精進。新球季我將扮演好教練賦予的角色，目標幫助球隊完成二連霸。」

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