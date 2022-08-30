T1／海神戰力升級 優質長人王詠誠加盟

衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊團隊戰力持續補強，今（30）日宣布與王詠誠完成簽約。24歲、196公分的王詠誠允文允武，政治大學廣告系畢業後曾披九太科技籃球隊戰袍，自律極高且企圖心十足，個人爆發力、防守能動性備受教練團期待。





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