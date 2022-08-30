PLG／「問題學生」變禁區坦克 籃球扭轉王柏智的人生

在高中HBL、大學UBA賽場，王柏智享有身材優勢，利用身材宰制禁區，但進入職業賽場，面對動輒210cm以上的大洋將，如何持續強化自己的禁區破壞力與解讀防守的能力，是王柏智現階段的最大課題。
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「就出不來了，被困住了。」王柏智開玩笑形容自己的籃球人生，他表示，很感謝當時國中老師的幫助，讓他轉移焦點到籃球運動上，把精力都發洩在球場上，從此不再鬧事，家裡也蠻支持他打籃球，他透露：「媽媽都會透過IG關注我。」
王柏智國中就長到180幾公分，進到球隊就是打中鋒，雖然籃球基礎都缺乏，但因為在身材上有優勢，打乙組比賽，對王柏智來說還算是游刃有餘，升上基隆商工之後，開始適應有系統性的正規訓練，高一並沒有報到HBL的正選名單。
「一定有什麼地方沒做好。」王柏智認為，他從國中乙組到高中甲組，實力不如國中甲組升上來的隊友，因此持續加強訓練，接下來的高中兩年，他在基商扮演一個不可或缺的角色，在HBL賽場上發揮禁區宰制力與破壞力，變成不少高中球隊的噩夢，「基商歐尼爾」的封號不脛而走。
王柏智升上國立體大，除了考量硬體設備之外，重量訓練的規劃是吸引他的主因，在國立體大的四年，是奠定他踏上職業之路的關鍵，透過重訓大幅提升王柏智的身體素質，增加王柏智在場上的時間與禁區破壞力。
在大學之前，王柏智沒想過要成為職業籃球員，大學期間也曾經到餐廳打工，負責切菜、搬貨等，進到國立體大加強體能之後，慢慢打出成績，與職業球隊切磋、交流，讓他開始思考朝向職業籃球之路前進。
王柏智大三時與學長陳昱瑞、周暐宸、潘向挺等一起拿到UBA冠軍，教練桑茂森建議王柏智要增加外線火力，為進入職業做準備，原本期待大四「微轉型」的王柏智，沒想到因為腳傷而打打停停，進職業前的黃金時期，他大多時間坐在板凳上當「啦啦隊」。
進入職業隊之後，還沒出賽任何一場，過往在高中HBL、大學UBA階段肆虐禁區的王柏智，就已經受到震撼教育。王柏智回憶，當時球隊內部練習時就有大隻洋將，動輒200cm、210cm以上，就已經感受到高度與強度的明顯不足，去年季前內部友誼賽對上辛巴，更是直接被撞倒在地上。
王柏智說，過去是學生，犯錯就是檢討，重新再來就好，但進入職業隊之後「落差很大」，職業賽場很現實，很注重細節，不能輕易犯錯，機會稍縱即逝，家人也會叮嚀他要積極把握機會，「爸媽會唸我，等到機會沒了，就知道痛苦！」
王柏智踏入職業的第二年，代表福爾摩沙台新夢想家征戰P.LEAGUE+，大部分時間都在坐板凳，場均出賽9分鐘，代表作是12分3籃板，場均2分、1.4籃板，引人注意的是，王柏智場均2犯，累積犯規的速度快。
隔年王柏智轉戰新球隊高雄鋼鐵人，上場時間增加一倍，場均數據也倍增，繳出6.5分、4.1籃板的數據，值得注意的是，王柏智的犯規問題明顯獲得控制，轉換成他在場上的時間與破壞力。
王柏智轉隊後的第三場出賽，對上新竹街口攻城獅，就攻下25分、6籃板的亮眼成績，擊敗福爾摩沙台新夢想家中鋒李德威、新竹街口攻城獅中鋒辛巴，拿下聯盟的單週MVP。
鮮少人注意到的是，王柏智前一年披夢想家戰袍時在三分線的出手掛蛋，上個賽季轉戰鋼鐵人的三分球命中率37.78％，是全隊之最，他今年多次在三分線上的出手命中，都讓雄親們為之瘋狂。
談到最難守的對手辛巴，王柏智說，辛巴的體型真的太巨大，他只能擋住第一拍攻擊，但通常協防的高度也偏矮，所以就算他擋住第一拍，也擋不住第二拍，他坦言真的「無解」。面對網友的攻擊，王柏智說，他不會放在心上，也不會有情緒起伏，反正會支持他的就會支持他，會酸的就會繼續酸，他就是做好自己份內的事，其他就順其自然。
「Lale（總教練）盯很嚴！」王柏智近期進行飲食控制，最近一個月少喝含糖飲料，也少吃油炸食物，教練團希望他控制體重，以期能增加禁區破壞力。