台北社福示範城　陳時中提青年藝遊券、坐月子發3萬6000

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陳時中也說，未來市府要增加公共化2歲幼幼班，並增加托育場所，目標增加1000個名額，還要建立新手保母就業獎勵、密集輔導制度，增加進入保母行業新血。他也提到，要增加社區親子館，公私協力推動在校安親，並設立全台第一處科學導入之兒童體適能運動館。
「青年台北」部分，陳時中承諾，6到18歲的青少年要發放每年1500元的藝遊券，讓青少年買書、從事休閒活動，並提供青年、青少年專屬空間以探索自我；另外，推動藝文、運動展演業務單一窗口，也協助學生、教師促進校園心理健康。
「樂齡台北」部分，陳時中表示，市府將會增加日照中心據點，延長服務時間，銜接家人上下班，也要針對獨居長輩列冊關懷、發展銀髮訪視員。
陳時中也說，鼓勵樂齡運動延緩老化，結合健身房專業教練提供專業課程，還要推動銀髮樂活放心唱歌， 版權爭議由市府協助處理。另外，市府要建立社區關懷圈，鼓勵長輩發展社交，促進心理健康，更要提高高齡生產力，保障經濟安全。
談到「溫暖台北」，陳時中承諾未來北市府將增設社區居住服務單元，每一家服務六人以下；並強化社區生活支持服務，支持在社區獨立居住的身心障礙人士，推延替代性照顧需求，發展樂齡運動延緩老化。
陳時中也說，未來將增設中小型（50床以下）身障全日型住宿式機構，並因應中重度身障及失智者家庭需求，推動夜間居家服務，還要推動現有日間照顧中心延長服務時間，開放小規模住宿空間。
陳時中進一步表示，未來台北市新建物一樓店面全面無障礙，避免進行二次修繕，公車通用也要無障礙，針對垂直移動需求者，公私協力專案辦公室增購爬梯機，進行專業服務及租賃管理，擴充年度專人操作服務。
陳時中還說，未來也要結合綠能、智能、 美學，及友善街道家具、特色植栽與休憩空間，豐富街道空間活動。市府也會設計安全通學巷，全面盤點城市道路斷面，推動重製計畫。
最後是「療癒、韌性台北」，陳時中表示，要推動全人全齡心理健康促進，盤點包括學校在內地的公共設施，依實際社福需求推估變更或保留社會福利設施。並由副市長層級持續列管推動。
陳時中也說，公私協力推動福利服務，中央地方攜手綿密社會安全網，並在後疫情時代，建立整備應變體系提升社會復原力。
陳時中說，自己過去在衛福部推出長照2.0等，還有很多法規，這是與社福代表大家一起努力的成果。5年多大家很認真修法，相關政策除了籌錢做分配外，各團體契合才能把事做好。
陳時中也說，社會福利是沒有休止的一條路，沒有最好、只能更好。過去在中央看全台灣，現在在台北相對資源豐富、社會基礎結構也比較好，期盼未來台北市可以當作示範區域，推動更好的社會福利政策。
陳時中說，報告這麼多社會福利政策，每項看起來都很小很小，但是對於需要的朋友來說，是一輩子的大事情，盼可在地方政府做更好、更直接，並與中央政府配合，建立更綿密的社會安全網。