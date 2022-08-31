房市／新北工業地產交易　林口成發展潛力股

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林建勛分析，雖然從目前記錄看，新北市工業地產與廠辦交易主要落在汐止、土城，但隨著現有工業區使用空間趨向飽和，國際趨勢朝向5G、人工智慧、綠色能源發展，產業轉型升級推升企業希望取得大面積基地設廠的需求，因此政府目前積極開發的新產業用地，已成為未來的熱門選項，其中預計於2022年底完工的林口工一工業區，可望釋出20萬餘坪的產業專用區土地，預期吸引綠能、半導體、醫療生技等高端科技產業進駐，有機會成為下一波新北市工業地產交易重點區域。
林口生活圈有三井OUTLET、環球購物中心等大型購物商場題材；東森集團已於林口投資逾100億資金，打造全球營運總部；再加上近年受惠於政策利多，國際媒體園區、智慧物流園區、林口新創園等大型園區開發計畫，串接周邊工二、工三、工四、華亞科技園區，形成完整的工業科技產業廊帶。各項利基吸引企業進駐，將促進工業地產各項產品需求，今年上市櫃法人亦可發現有科技業進駐林口，其中互動國際以2億元取得位於工二工業區廠房，作為營運自用。
林建勛進一步分析，北北桃已是一日生活圈，企業也更容易跨區布局，新北市位於全台工業地產交易規模最大的桃園市旁，在桃園工業地供不應求出現往西、南移的趨勢下，林口區因緊鄰桃園的蘆竹、大園、龜山等既有重點工業發展區，且擁有大量人口，對企業而言，不論是供應鏈串接、就業人才召聘都極具便利性，加上其台地天然地形條件可避開地震帶與淹水，一旦有合適的工業土地可供產業設廠，勢必會吸引需求企業評估。