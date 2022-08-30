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頤宮連5年蟬聯全台唯一米其林三星！招牌火焰片皮鴨稱霸

▲連續5年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳，招牌菜「火焰片皮鴨」，四種吃法深受老饕喜愛。（圖／業者提供）
▲連續5年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳，招牌菜「火焰片皮鴨」，四種吃法深受老饕喜愛。（圖／業者提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-30 15:11:582022-08-30 15:12:03

米其林指南今（30）日公布2022年星級餐廳評選，今年除了台北及台中以外，新增台南及高雄兩地加入評選，總計有30間一星餐廳、7間二星餐廳以及1間三星餐廳、共計38間餐廳入選。其中君品酒店頤宮中餐廳連續第5年獲得米其林三星肯定。君品酒店稍早發表聲明，強調入選三星餐廳是對頤宮十足的肯定，也感謝一直以來支持頤宮的賓客，未來也會持續致力於提升料理、服務與餐飲文化交流，提供賓客完整的餐飲體驗。

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頤宮中餐廳廚藝團隊是由行政雙主廚陳偉強、陳泰榮掌杓，主要提供粵菜服務，招牌菜就是火焰片皮鴨，經典四吃裡有青蔥麵皮、還有鴨架粥、還有搭配鴨腿的冰梅醬等，想要內用得3到4天前預訂，即便外帶也得提早2天預訂，口味深受饕客喜愛。且頤宮的用餐環境雅致舒適，無論瓷器和仿古書畫，還是餐墊上對應時令的詩詞，處處展現古典氛圍。主廚精心鑽研廣東菜色，代表作包括先知鴨、火焰片皮鴨，以及烹調手法繁複的古法冬瓜帽，深受食客歡迎，金銀蛋蒜香莧菜餃賣相精巧，滋味細膩。

陳偉強、陳泰榮今日在頒獎會上低調不願受訪，但兩位一同表示，連續五年獲得米其林三星肯定，要感謝的是團隊裡每一位廚師和服務同仁，因為有團隊上下的齊心合作，才能提供最高品質的餐飲體驗給每位賓客。

過去兩年國內受到疫情影響，餐飲市場相當不景氣，但頤宮仍然秉持初衷，做值得做的事。君品酒店強調，頤宮自開幕以來，所有來自各界的支持、鼓勵、指教、鞭策皆是滴水之恩，頤宮必以泉湧之心，努力不懈來回報各界對頤宮的肯定。也感謝各界帶來的善因緣，才有現在頤宮的成就，讓台灣美食再度躍上國際。

▲台灣唯一米其林三星餐廳，君品酒店的頤宮中餐廳，以「脆皮先知鴨」為招牌菜。（圖／翻攝自君品酒店FB）
▲頤宮中餐廳的另一道招牌菜「脆皮先知鴨」。（圖／翻攝自君品酒店FB）
▲ 台北君品頤宮中餐廳。(圖：取自君品酒店臉書粉絲團)
▲ 台北君品頤宮中餐廳，古色古香的用餐環境雅緻舒適。（圖／君品酒店提供)

▲君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、陳泰榮合影（圖／業者提供）
▲君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、陳泰榮，感謝饕客的支持。（圖／君品酒店提供）

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