米其林遺珠之憾！二星鮨天本、一星A CUT、大腕掉星落榜
《米其林指南2022》今（30）日公布最新星級餐廳完整名單！今年適逢米其林第50週年，在台名單首度納入台南、高雄兩大都會區，獲選2022米其林一星餐廳共有30家、二星7家、三星1家由頤宮再度蟬聯。而今年遺憾有二星「鮨天本」，一星「A CUT」及「大腕燒肉」3家名店意外掉出榜外。
《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》完整名單揭曉，今年米其林一星餐廳共有30個店家獲得肯定，其中台北新入選5家、高雄新入選2家；可惜的是，二星與三星餐廳皆無新入選名單。而美食之都台南雖然首度納入評選，卻沒有任何餐廳順利摘星。而今年《米其林指南2022》的遺憾，以二星「鮨天本」，一星「A CUT」、「大腕燒肉」3家掉星跌出榜外，最令人驚訝。
《米其林指南》2022年順利回歸實體發佈會，國際總監 Gwendal Poullennec 表示「餐飲業經營者又經歷了因為疫情，而必須面對無數挑戰的一年——從國際觀光的停滯到各式防疫措施——在地的餐飲業經營者持續每日努力奮鬥與創新，以維持與顧客的連結」。
他分享，2022年的指南因此呈現出在地餐飲業與文化的力量與活力，「不只是美食景點，更是真實的生活方式」。新納入的台南、高雄以獨特的美食風貌，讓評審員印象深刻。台灣米其林董事長毛行健現場也提到，「台南是台灣最早發展的都市，尤其小吃令人驚艷。而港都高雄匯集多元文化料理」，相信兩個都市的加入，將讓《米其林指南》更加精彩。
交通部常務次長祈文中也表示，「米其林在台邁入第5年，透過大家的努力提升台灣美食能量」，台灣美食向來是推廣觀光的重要一環，即使疫情影響，大家仍努力透過料理展現台灣，善用台灣食材與大自然風土，向世界各地展現台灣文化意涵與感動。