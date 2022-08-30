GoShare今起進軍台中！首波3款500台 9月推動大一新生優惠
GoShare 今（30）日宣布正式進軍台中！與台中市政府並攜手半導體龍頭台積電，共同將 GoShare「隨借隨還」服務帶入台中市，完整6都拓點版圖，首波投入500輛共享機車3種車款；同時9月起，提供台中大一新生專屬 GoShare 騎乘優惠；10月起服務擴大到豐原、沙鹿等周邊城市。
台中市政府全力衝刺 2050 淨零碳排，推動綠電減煤、零碳建箂、綠色交通等政策。台中市長盧秀燕會中表示：「運具電動化與市民日常生活和各項經濟活動息息相關，是環保減碳的重要路徑。從廣設電動機車換電站、到鼓勵汰舊換購電動機車，台中市政府此次引進共享電動機車服務，串連公共運輸打通智慧交通任意門，同時擴及週邊衛星城市。」
台中GoShare服務將從8/30啟動，首波投入 500 輛共享機車，提供的車輛包含VIVA MIX、Gogoro 2以及輕量化的VIVA，接軌捷運綠線、高鐵、台鐵等熱門交通樞紐。同時針對9月起為台中 17 所大學、5 萬名大一新生推出專屬 GoShare 騎乘優惠。10月開始推動衛星城市，GoShare 服務範圍擴大至週邊衛星城市包含豐原、潭子、沙鹿、清水等，同時，台積電也加入 GoShare for Business 企業方案，全台超過6萬員工可以同享。