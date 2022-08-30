BA.5疫情升溫！估明確診數達3.5萬例 未來恐週增6000例
Omicron BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（30）日在疫情記者會上指出，今日確診數比上週二增加19.5%，估明日可能會達到3.4萬至3.5萬例、下週突破4萬例，未來可能以週增6000例速度攀升，但也有可能會略降，這都還須觀察。
針對BA.5燒進社區，會不會有黑數，醫療應變組副組長羅一鈞則回應，此牽涉到到民眾自行篩檢的行為模式，這部分可能在每一波疫情中都會有所改變，還需要更多參數才能掌握；羅一鈞說，目前國內定序比例看來，上週全國定序個案中BA.5檢出率達40%，以北部約50%至55%最高，南部僅約20%，未來每週可能以倍增的速度增加，占比會越來越高，但他也強調，高風險對象不論感染哪一種病毒株，都會以2款口服藥物進行治療，療效不會因此打折。（編輯：林莞茜）
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