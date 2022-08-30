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BA.5疫情升溫！估明確診數達3.5萬例　未來恐週增6000例

▲醫療應變組副組長羅一鈞（左）以及指揮中心發言人莊人祥（右），針對媒體提問進行回應與說明。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞（左）以及指揮中心發言人莊人祥（右），針對媒體提問進行回應與說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-08-30 16:03:26

Omicron BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（30）日在疫情記者會上指出，今日確診數比上週二增加19.5%，估明日可能會達到3.4萬至3.5萬例、下週突破4萬例，未來可能以週增6000例速度攀升，但也有可能會略降，這都還須觀察。

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針對BA.5燒進社區，會不會有黑數，醫療應變組副組長羅一鈞則回應，此牽涉到到民眾自行篩檢的行為模式，這部分可能在每一波疫情中都會有所改變，還需要更多參數才能掌握；羅一鈞說，目前國內定序比例看來，上週全國定序個案中BA.5檢出率達40%，以北部約50%至55%最高，南部僅約20%，未來每週可能以倍增的速度增加，占比會越來越高，但他也強調，高風險對象不論感染哪一種病毒株，都會以2款口服藥物進行治療，療效不會因此打折。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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