米其林年輕主廚大獎！「T+T」36歲主廚古俊基獲選超意外
《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》今（30日）揭曉完整名單，其中極具實驗精神的餐飲品牌「T+T」去年首度進榜獲得米其林一星肯定，不僅今年繼續蟬聯一星，主廚古俊基、蔡元善更獲得「年輕主廚大獎」榮譽。對此古俊基會後受訪時謙虛表示：「想都沒想過！」更以自身的經驗分享給後輩。
1986年出生香港的主廚古俊基現年36歲，雖然在主廚界算是年輕，但事實上依照「年輕主廚大獎」官方規定，36歲已是最後一年資格，這讓古主廚相當驚訝：「我們真的沒想過會拿（年輕主廚大獎），聽到時嚇得從位置上彈起來！」古俊基相當謙虛的榮耀歸功於團隊與夥伴：「主要是因為我們團隊的努力，整個T+T的努力。」他更透露每天與另一位得獎夥伴蔡元善待在實驗室努力研發菜色，秉持跨藝、跨域、跨系的開放精神，店內嚴選台灣在地食材等，「真的很感謝米其林的鼓勵！」
有了米其林大獎加持，古俊基強調會「堅持初衷」，不會因為獲得大獎而改變對餐飲的熱情，「每天把料理做好、把T+T做好，這才是對自己，也對料理人最好的交代。」最後古俊基主廚對後輩提出建議，「雖然已經36歲，但我們年輕人就是要保持熱情，不能忘記在廚房的心態。」被問到會想做更年輕的廚師的標竿嗎？古俊基靦腆婉拒：「不敢當！」謙虛表示單純就是把料理做到最好。
其實，古俊基、蔡元善主廚所屬的T+T餐飲品牌已蟬聯兩年一星肯定，店內將Fine Dining的選材與料理水準，將亞洲跨系菜譜的繁複與豐饒，轉為具有共感的當代料理，激盪餐桌上的國際對話。T+T也以連結文化、影像、設計、環境等議題，催化對多元亞洲風味的探索，並於今年開啟料理工藝廚房，藉植物室、發酵室、熟成室及藏酒室，潛心專研亞洲風味，累積創作資料庫。