台蘋網8／31起停更！編採團隊轉移壹蘋　歷史大事記看這

我是廣告 請繼續往下閱讀
台蘋表示，在經歷1年多風雨波折，在萬般無奈下，不得不暫緩腳步，稍作歇息。「蘋果新聞網」的網頁，也將於8月31日晚間11時59分起暫停更新，但「壹蘋新聞網」將於9月1日正式開站，「除了由原『蘋果』團隊持續為讀者衝鋒陷陣，就連踢爆與除奸扶弱也原汁原味」。
台蘋坦言，雖因營運資金斷鏈，不得不小別讀者，但「壹蘋新聞網」的出現，無疑肩負起相同的社會責任，仍然秉持正義之劍，監督社會上的不公不義，並邀請各種顏色的網軍轉移陣地，等待大家的鞭策與指教。
台蘋說：「每一句你們的指摘都是『壹蘋』的動力，讓我們可以做得更好，『蘋果』團隊19年就是如此走過來的，未來也會抱持同樣的信念，在『壹蘋新聞網』為你服務。」（編輯：屈享平）1110830
台灣蘋果日報／台灣蘋果新聞網大事記：
—2003年5月2日，「台灣蘋果日報」創刊，創辦人是黎智英。甫上市每日平均實銷量約42萬份，發行至2008年達每日52萬份。
—2013年3月，台灣壹傳媒賣盤案衍生反媒體壟斷運動後，黎智英表示，不會再賣「台灣蘋果日報」與「壹週刊」等平面媒體。
—2013年4月18日，「台灣蘋果日報」工會與「台灣蘋果日報」簽訂編輯室公約，是國內第一家平面媒體簽訂有法律效力的編輯室公約。公約規範勞資共同維護報紙公正客觀的立場，不受黨派、商業或利益團體左右，任何一篇報導都不能被收買，也不刊登偽裝成新聞的置入性行銷。
—2019年7月4月，改為訂閱制，需繳會員費才可閱讀網路新聞；同年9月啟動收費制。
—2020年6月22日，「台灣蘋果日報」受武漢肺炎疫情影響，營運虧損，分批資遣140名員工。
—2020年7月1日，「台灣蘋果新聞網」宣布取消付費訂閱制。
—2021年2月17日，「台灣蘋果日報」宣布公司內部整併異動，合併紙媒及數位新聞。
—2021年4月19日，香港壹傳媒宣布與某家「獨立第三方」訂立「不具法律約束力」的諒解備忘錄，這項宣布被視為將出售「台灣蘋果日報」。但條件未談妥，4月28日終止出售。
—2021年5月14日，「台灣蘋果日報」宣布5月18日起報紙停刊，集中資源在「台灣蘋果新聞網」。
—2021年6月23日，「香港蘋果日報」資金遭凍結後，被迫停刊，「台灣蘋果日報」金流連帶受影響。
—2021年12月15日，香港高等法院頒令清算母公司香港壹傳媒集團，「台灣蘋果日報／台灣蘋果新聞網」由法庭委任的臨時清盤人處理，協尋新買家。
—2022年6月8日，「台灣蘋果新聞網」在官網宣布完成交接，新東家後證實為新加坡企業家潘杰賢，台北市勞動局也在6月中旬接獲蘋果新聞網通報大量解僱，預計8月裁員280人。
—2022年6月14日，母公司香港壹傳媒集團清盤人及旗下子公司，否定「台灣蘋果新聞網」出售交接一事；但蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅強調有經授權，並坦言今年9月台蘋剩餘資金將用罄。
—2022年8月30日，「台灣蘋果新聞網」公開承認的新買家潘杰賢召開記者會，坦言原訂交易案無法進行，宣佈成立新平台「壹蘋新聞網」，延攬96％台蘋8月底遭資遣員工，並宣布堅守「五不一絕對」原則。
—2022年8月31日，「台灣蘋果新聞網」網頁於23時59分停止更新。
—2022年9月1日，「壹蘋新聞網」正式上線開站。