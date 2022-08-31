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科工館超好玩！「八景十勝」照片徵集　強檔展覽一次看遍

▲國立科學工藝博物館除了提供民眾應用科學相關知識，更是各式人氣展覽首選地點。（圖／科工館提供）
▲國立科學工藝博物館除了提供民眾應用科學相關知識，更是各式人氣展覽首選地點。（圖／科工館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-31 11:00:00

國立科學工藝博物館已陪伴大小朋友四分之一個世紀，除了提供民眾應用科學相關知識，更是各式人氣展覽首選地點，館區各項景觀隨著歲月洗禮深植民心，科工館特別嚴選「八景、十勝」舉辦有獎徵集投稿，也將延伸製作明信片等文創商品，邀請民眾一同用照片串起科工館的今昔變化。而一系列人氣展覽及新上映的3D立體電影更是不容錯過。

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▲科工館特別嚴選「八景、十勝」舉辦有獎徵集投稿。（圖／科工館提供）
▲科工館特別嚴選「八景、十勝」舉辦有獎徵集投稿。（圖／科工館提供）
科工館嚴選館區戶外地景地貌合計18種，賦予景點故事論述，是為「八景、十勝」，「科工八景」有「巍峨北館、典藏南館、渾儀在天、希望之塔、館徽巨牆、度量衡廣場、樂活節能屋、星系」。「科工十勝」則包含「科技大道、漫步光廊、科技視窗、五爪大道、館區之央、追風綠地、日昇月華、蛋糕台階、夫妻抱木、平等夕照」。

▲「科工八景十勝」照片徵集，民眾可於表列18處任一處取景。（圖／科工館提供）
▲「科工八景十勝」照片徵集，民眾可於表列18處任一處取景。（圖／科工館提供）
「科工八景十勝」照片徵集，民眾可於表列18處任一處取景，手機、數位相機所拍攝的數位照片皆可，可以是以前拍攝的老照片或現在拍攝的新照片，同一拍攝者投件不限1張照片，可以多投數張。募集時間自即日起開跑，截止時間及相關活動細節可於科工館官網查詢。

▲科工館嚴選館區戶外地景地貌合計18種，賦予景點故事論述。（圖／科工館提供）
▲科工館嚴選館區戶外地景地貌合計18種，賦予景點故事論述。（圖／科工館提供）
除了照片徵集活動，科工館「多功能大銀幕電影院」也有新3D立體電影上檔，「水上之翼」講述三個令人驚歎的鳥類家族-沙丘鶴、黃鶯和綠頭鴨，記錄牠們史詩般的旅程和迷人的行為。「神奇的地球：季節的故事」小女孩米婭在爺爺家渡假時，意外地發現了一個神秘的天文機器，故事也由此展開。

「技職新視界」常設特展，打造七大職業體驗區，讓小朋友化身農夫、漁夫、工程師、化工家、電機師等，藉由有趣的互動遊戲設計、影音介紹、實體案例等，引領大小朋友對技職教育職業群類的認識。

▲國立科學工藝博物館已陪伴大小朋友四分之一個世紀，館區各項景觀隨著歲月洗禮深植民心。（圖／科工館提供）
▲國立科學工藝博物館已陪伴大小朋友四分之一個世紀，館區各項景觀隨著歲月洗禮深植民心。（圖／科工館提供）
除了常設展，超高人氣「會動的文藝復興」即日起至10月6日登場，觀眾可以一次看到36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興時期24位大師逾200幅名畫，以及「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」。

▲「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」完整9大作品首度移師南台灣，科工館展場突破以往，互動區域加倍升級。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」完整9大作品首度移師南台灣，科工館展場突破以往，互動區域加倍升級。（圖／記者陳美嘉攝）
吸引全球千萬人打卡的超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」即日起至10月11日止，在四、五特展廳登場。完整9大作品首度移師南台灣，高雄展場更是突破以往，採挑高空間規劃、搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，每一個作品透過參觀者不同的互動方式，產生絕美無比的感官體驗，無論大人或小孩都可以自由享受，激發出無限的創造力。

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