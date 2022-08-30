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2022建築園冶獎頒獎典禮在台南 13縣市齊聚交流

▲黃偉哲期勉透過「建築園冶獎」一同推動建築環境美學和營造城鄉魅力，將活動推展全台，邁向國際（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）
▲黃偉哲期勉透過「建築園冶獎」一同推動建築環境美學和營造城鄉魅力，將活動推展全台，邁向國際（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）

記者林怡孜/台南報導

2022-08-30 18:24:59

2022建築園冶獎」頒獎典禮於今(30)日假台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，包括2022年建築園冶獎甄選委員會主任委員黃啟倫、社團法人高雄市建築經營協會理事長呂萬卿、台南市建築經營協會、社團法人台中市建築經營協會、社團法人中華民國建築經營協會以及13縣市不動產開發商業同業公會等都出席這場盛會。台南市轄公私部門共有16案榮獲獎項殊榮，市長黃偉哲讚許台南建設成果受肯定，期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。

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黃偉哲表示，這場來自民間社會的建築運動，透過公共、校園建築景觀至社區文化景觀獎項，激勵大家重視建築景襯設計、生活品質及環境永續，更是台灣公部門年度參與的重要活動之一。2024年台南市即將邁入建城400年，台南是台灣的第一座城市，不僅是文化之都，也企盼建築美學持續深耕社區，提升環境改造，未來產官學攜手合作，適切地展現文化古都城市美學特點，一起為新舊共融，兼容並蓄的台南一起努力。

▲公共建築景觀類得獎作品之一：蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫（圖／台南市都發局提供）
▲公共建築景觀類得獎作品之一：蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫（圖／台南市都發局提供）
都發局局長莊德樑說明，本屆建築園冶台南市政府相關局榮獲「公共建築景觀類」獎項有6案，分別是都發局「月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫」、工務局「長興生態公園(66)」、工務局代辦「大臺南會展中心」、水利局「仁德之心-()洪池景觀營造計畫」和「蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」、以及交通局「中西區友愛街立體機車停車場」；「校園建築景觀類」獎項有3案，為教育局「永康鹽行國民中學」、「安南九份子國民中小學」和「善化小新國小」之學校新建工程；最後榮獲「社區文化景觀營造類」獎項的是都發局「台南築角」之頂長社區「長短樹的秘境花園」。

▲公共建築景觀類得獎作品之一：大台南會展中心（圖／台南市都發局提供）
▲公共建築景觀類得獎作品之一：大台南會展中心（圖／台南市都發局提供）
另台南市轄公部門有3件得獎作品分別是由行政院農委會水保局台南分局「新化區新化林場友善里山環境場域改善工程」、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「官田行政遊客中心新建工程」和台南市麻豆方濟會學校財團法人「台南市黎明高級中學的學校新建工程」，以及私部門「大樓建築景觀類」獎項有3案，亦共同獲獎。透過「建築園冶獎」的參賽機制各案展現建築環境美學和營造城鄉魅力，讓產官學藉此參與互相交流，共同成長。



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